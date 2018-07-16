Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018 ne zaman başlıyor? Uluslararası Şampiyonlar Kupası hangi kanaldan yayınlanacak?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası başlıyor. Futbolseverler, Dünya Kupası'ndan sonra gözlerini Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018'e çevirdi. Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda altı ülkeden 18 takım yer alacak, turnuvada her takım en az 3 maç yapacak. Toplamda ise 27 karşılaşma oynanacak. Uluslararası Şampiyonlar Kupası (International Champions Cup), 2013'ten bu yana her yaz düzenlenen bir hazırlık turnuvası. 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na bu sene 10 ülke ev sahipliği yapacak. Peki Uluslararası Şampiyonlar Kupası ne zaman başlıyor? Uluslararası Şampiyonlar Kupası hangi kanalda?

ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bu sene 6.sı düzenlenecek Uluslararası Şampiyonlar Kupası 20 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Maçların oynanacağı yerlere göre Türkiye'de yayın saatleri değişiyor. Bu sene Uluslararası Şampiyonlar Kupası Tivibu Spor'dan yayınlanacak. Maçların bazılarının şifresiz olacağı söyleniyor fakat Tivibu Spor'dan resmi bir açıklama gelmedi.

Yeni sezon öncesi Avrupa'nın devlerinin sahneye çıkacağı Uluslararası Şampiyonlar Kupası, 20 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Tivibu Spor'da! pic.twitter.com/sDRFzPBKFX — Tivibu Spor (@tivibuspor) 10 Temmuz 2018

ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR VAR?