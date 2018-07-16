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Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018 ne zaman başlıyor? Uluslararası Şampiyonlar Kupası hangi kanaldan yayınlanacak?

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.07.2018 12:17 | Son Güncelleme

Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018 ne zaman başlıyor merak ediliyor. Altı farklı ülkeden 18 takımın katılacağı Uluslararası Şampiyonlar Kupası futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Şampiyonlar kulüpler arasında düzenlenecek turnuvaya bu sene 10 farklı ülke ev sahipliği yapacak. Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda her takım üçer maç yapacak. Toplamda ise 27 karşılaşma oynanacak. Peki Uluslararası Şampiyonlar Kupası ne zaman başlıyor? Uluslararası Şampiyonlar Kupası hangi kanalda?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018 ne zaman başlıyor? Uluslararası Şampiyonlar Kupası hangi kanaldan yayınlanacak?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası başlıyor. Futbolseverler, Dünya Kupası'ndan sonra gözlerini Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018'e çevirdi. Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda altı ülkeden 18 takım yer alacak, turnuvada her takım en az 3 maç yapacak. Toplamda ise 27 karşılaşma oynanacak. Uluslararası Şampiyonlar Kupası (International Champions Cup), 2013'ten bu yana her yaz düzenlenen bir hazırlık turnuvası. 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na bu sene 10 ülke ev sahipliği yapacak. Peki Uluslararası Şampiyonlar Kupası ne zaman başlıyor? Uluslararası Şampiyonlar Kupası hangi kanalda?

ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bu sene 6.sı düzenlenecek Uluslararası Şampiyonlar Kupası 20 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Maçların oynanacağı yerlere göre Türkiye'de yayın saatleri değişiyor. Bu sene Uluslararası Şampiyonlar Kupası Tivibu Spor'dan yayınlanacak. Maçların bazılarının şifresiz olacağı söyleniyor fakat Tivibu Spor'dan resmi bir açıklama gelmedi.

ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI 2018 FİKSTÜRÜ

TARİH SAAT MAÇLAR YER
21/07/18 04:05 Manchester City - Borussia Dortmund Soldier Field, Chicago
21/07/18 17:05 Bayern Munich - Paris Saint-Germain Wörthersee Stadion, Klagenfurt
22/07/18 23:05 Liverpool - Borussia Dortmund Bank of America Stadium, Charlotte
26/07/18 02:05 Juventus - Bayern München Lincoln Financial Field, Philadelphia
26/07/18 03:05 Borussia Dortmund-Benfica Heinz Field, Pittsburgh
26/07/18 03:05 Manchester City - Liverpool MetLife Stadium, East Rutherford
26/07/18 05:05 Roma-Tottenham SDCCU Stadium, San Diego
26/07/18 06:05 Milan-Manchester United StubHub Center, Carson, California
26/07/18 14:35 Atletico Madrid-Arsenal National Stadium, Kallang
28/07/18 14:35 Arsenal-Paris Saint-Germain National Stadium, Kallang
28/07/18 20:05 Benfica-Juventus Red Bull Arena, Harrison
28/07/18 21:05 Chelsea-Inter Allianz Riviera, Nice
29/07/18 00:05 Manchester United-Liverpool Michigan Stadium, Ann Arbor
29/07/18 02:05 Bayern München-Manchester City Hard Rock Stadium, Miami Gardens
29/07/18 06:05 Barcelona-Tottenham Rose Bowl, Pasadena
30/07/18 14:35 Paris Saint-Germain-Atletico Madrid National Stadium, Kallang
01/08/18 03:05 Manchester United-Real Madrid Hard Rock Stadium, Miami Gardens
01/08/18 03:35 Tottenham-Milan U.S. Bank Stadium, Minneapolis
01/08/18 05:05 Barcelona-Roma AT&T Stadium, Arlington
01/08/18 22:05 Arsenal-Chelsea Aviva Stadium, Dublin
01/08/18 23:05 Benfica-Lyon Estádio Algarve, Faro-Loulé
04/08/18 21:05 Inter-Lyon Stadio Via del Mare, Lecce
05/08/18 01:05 Real Madrid-Juventus FedExField, Landover
05/08/18 03:05 Milan-Barcelona Levi's Stadium, Santa Clara
07/08/18 22:05 Chelsea-Lyon Stamford Bridge, London
08/08/18 03:05 Real Madrid-Roma MetLife Stadium, East Rutherford
11/08/18 22:05 Atletico Madrid-Inter Wanda Metropolitano, Madrid
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Uluslararası Şampiyonlar Kupası ne zaman başlıyor hangi kanaldan yayınlanacak

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