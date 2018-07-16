Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018 ne zaman başlıyor? Uluslararası Şampiyonlar Kupası hangi kanaldan yayınlanacak?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası başlıyor. Futbolseverler, Dünya Kupası'ndan sonra gözlerini Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018'e çevirdi. Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda altı ülkeden 18 takım yer alacak, turnuvada her takım en az 3 maç yapacak. Toplamda ise 27 karşılaşma oynanacak. Uluslararası Şampiyonlar Kupası (International Champions Cup), 2013'ten bu yana her yaz düzenlenen bir hazırlık turnuvası. 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na bu sene 10 ülke ev sahipliği yapacak. Peki Uluslararası Şampiyonlar Kupası ne zaman başlıyor? Uluslararası Şampiyonlar Kupası hangi kanalda?
Bu sene 6.sı düzenlenecek Uluslararası Şampiyonlar Kupası 20 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Maçların oynanacağı yerlere göre Türkiye'de yayın saatleri değişiyor. Bu sene Uluslararası Şampiyonlar Kupası Tivibu Spor'dan yayınlanacak. Maçların bazılarının şifresiz olacağı söyleniyor fakat Tivibu Spor'dan resmi bir açıklama gelmedi.
Yeni sezon öncesi Avrupa'nın devlerinin sahneye çıkacağı Uluslararası Şampiyonlar Kupası, 20 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Tivibu Spor'da! pic.twitter.com/sDRFzPBKFX— Tivibu Spor (@tivibuspor) 10 Temmuz 2018
ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR VAR?
Kupada yer alacak devler hangileri mi?— Tivibu Spor (@tivibuspor) 10 Temmuz 2018
Manchester City
Borussia Dortmund
Bayern Münih
Paris Saint-Germain
Liverpool
Juventus
Benfica
Roma
Tottenham
Milan
Manchester United
Atletico Madrid
Arsenal
Lyon
Chelsea
Inter
Barcelona
Real Madrid
????????????
|TARİH
|SAAT
|MAÇLAR
|YER
|21/07/18
|04:05
|Manchester City - Borussia Dortmund
|Soldier Field, Chicago
|21/07/18
|17:05
|Bayern Munich - Paris Saint-Germain
|Wörthersee Stadion, Klagenfurt
|22/07/18
|23:05
|Liverpool - Borussia Dortmund
|Bank of America Stadium, Charlotte
|26/07/18
|02:05
|Juventus - Bayern München
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|26/07/18
|03:05
|Borussia Dortmund-Benfica
|Heinz Field, Pittsburgh
|26/07/18
|03:05
|Manchester City - Liverpool
|MetLife Stadium, East Rutherford
|26/07/18
|05:05
|Roma-Tottenham
|SDCCU Stadium, San Diego
|26/07/18
|06:05
|Milan-Manchester United
|StubHub Center, Carson, California
|26/07/18
|14:35
|Atletico Madrid-Arsenal
|National Stadium, Kallang
|28/07/18
|14:35
|Arsenal-Paris Saint-Germain
|National Stadium, Kallang
|28/07/18
|20:05
|Benfica-Juventus
|Red Bull Arena, Harrison
|28/07/18
|21:05
|Chelsea-Inter
|Allianz Riviera, Nice
|29/07/18
|00:05
|Manchester United-Liverpool
|Michigan Stadium, Ann Arbor
|29/07/18
|02:05
|Bayern München-Manchester City
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|29/07/18
|06:05
|Barcelona-Tottenham
|Rose Bowl, Pasadena
|30/07/18
|14:35
|Paris Saint-Germain-Atletico Madrid
|National Stadium, Kallang
|01/08/18
|03:05
|Manchester United-Real Madrid
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
|01/08/18
|03:35
|Tottenham-Milan
|U.S. Bank Stadium, Minneapolis
|01/08/18
|05:05
|Barcelona-Roma
|AT&T Stadium, Arlington
|01/08/18
|22:05
|Arsenal-Chelsea
|Aviva Stadium, Dublin
|01/08/18
|23:05
|Benfica-Lyon
|Estádio Algarve, Faro-Loulé
|04/08/18
|21:05
|Inter-Lyon
|Stadio Via del Mare, Lecce
|05/08/18
|01:05
|Real Madrid-Juventus
|FedExField, Landover
|05/08/18
|03:05
|Milan-Barcelona
|Levi's Stadium, Santa Clara
|07/08/18
|22:05
|Chelsea-Lyon
|Stamford Bridge, London
|08/08/18
|03:05
|Real Madrid-Roma
|MetLife Stadium, East Rutherford
|11/08/18
|22:05
|Atletico Madrid-Inter
|Wanda Metropolitano, Madrid
|
Galatasaray Serdar Gürler ile 1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe'de altyapının başına sürpriz isim
Ferdi Kadıoğlu resmen Fenerbahçe'de (Ferdi Kadıoğlu kimdir?)
Fatih Terim hakkında 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor
Metin Albayrak: Yasin Öztekin'in Beşiktaş'a transferini değerlendirilebilir!
Ve Aykut Kocaman ortaya çıktı!
Avrupa'da art arda transferler açıklanıyor!
Şenol Güneş'ten olay açıklama: Haddini bildiririm
''Türkiye'ye sadece para için gelirim''
Okuyucu Yorumları 0 yorum