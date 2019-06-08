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Uluslararası Uzay İstasyonu turizme açılıyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2019 12:23 | Son Güncelleme

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'nin başında turizme açacağını duyurdu.

Uluslararası Uzay İstasyonu turizme açılıyor

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2020'nin başından itibaren "30 güne kadar özel astronot misyonlarına" açılacağı kaydedildi.

Yılda en fazla iki özel seyahat yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, her bir yolculuğun kişilere yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı vurgulandı.

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ULUSLARARSI UZAY İSTASYONU turizm

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