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Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu heyecanı sona erdi

18.09.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vestel tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle geçen yıl ilki düzenlenen “Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu”, bu yıl 17 Eylül Pazar günü gerçekleşti. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı Yarı Maraton heyecanı şehri sararken, maratonda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu heyecanı sona erdi

Geçen yıl büyük bir katılımla ilk kez düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’nun ikincisi bu yıl 17 Eylül Pazar günü düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Yarı Maraton’a bu yıl yaklaşık 2 bin kişi katılım sağladı. Manisa Atatürk Kent Park’tan başlayan ve Avrupa’nın tek alan üzerinde kurulu en büyük fabrikalarından Vestel City’den geçen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, elit atletlerin de katılımıyla; 5, 10 ve 21 kilometrelik üç koşuya ek olarak çocuk koşusunu da kapsayan 4 etapta düzenlendi.

2'inci Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’nda erkeklerde 01:04:22’lik derecesiyle Frankline Keıtanyı Ngelel, kadınlarda 01:14:36 ile Ivyne Jeruto lagat birinciliği göğüsledi. Kadınlarda Ezgi Kaya ikinci, Maria Kolpakova üçüncü olurken, erkeklerde ise Meshack Kımutaı Kıbıl ikinci, Hüseyin Can ise üçüncülük elde etti.

Yarı Maraton heyecanına ayrıca Türkiye Atletizm Federasyonu aracılığıyla 9 kişilik elit atlet grubu ve 4 yabancı uyruklu elit atlet de katılım sağladı.

2'inci Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu kapsamında gerçekleştirilen çocuk koşusu da renkli sahnelerle tamamlandı. 275 minik koşucunun katıldığı çocuk koşusunda kızlarda 7-8 yaşta Elif Uymaz, 9-10 yaşta Elif Atılgan, 11-12 yaşta ise Nisa Nur Akarsu birinci oldu. Erkeklerde ise 7-8 yaşta Tarık Kerem Şafak, 9-10 yaşta Yağız Mert Kurular, 11-12 yaşta ise Aras Utku Binbaş yarışın kazananı oldu.

“TOPLUMSAL FAYDA YARATMAK İÇİN EN ETKİLİ YOL SPORA YATIRIM YAPMAK”

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2'inci Uluslararası Vestel Yarı Maratonu dolayısıyla açıklamalarda bulunan Vestel CEO’su Ergün Güler, “20 bin kişiyi aşan istihdamı, dünyanın 160’tan fazla ülkesine yönelik ihracatı, Manisa ve ülke ekonomisine sunduğu geniş katkının yanında Vestel, toplumsal gelişimin ivme kazanması için sorumluluk alan bir marka. İnsana, topluma yatırım yapmayı ilke edinen bir kurum olarak biliyoruz ki, toplumsal fayda yaratmak için en etkili yol spora yatırım yapmak. Bu farkındalıkla 30 yıldan fazla bir süredir sporun farklı dallarını destekliyoruz. Başta voleybol olmak üzere cimnastik, futbol, hentbol, yelken dallarındaki sponsorluklarımızla, spor yatırımlarında öncü rol üstlendik. Son olarak Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun ana sponsoru olarak spor sponsorluklarımızın kapsamını genişlettik. Spor yatırımlarımızı sürdürülebilir kılmayı ve desteklediğimiz spor dallarının marka değerini yükseltmeyi başardığımız için gururluyuz” dedi.

Manisa’nın Vestel için ayrı ve özel bir önem taşıdığına dikkat çeken CEO Güler, “Tüm üretimimizi, Avrupa’nın tek alan üzerine kurulu en büyük üretim komplekslerinden Vestel City’de gerçekleştiriyoruz. Manisa’da geliştirdiğimiz teknolojiyi dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Kıymetli çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla yarattığımız ekonomik değerin yanı sıra, şehrin sosyo-ekonomik açılardan gelişimine ivme kazandırmak için sorumluluk alıyoruz. Yarı maratonumuz Manisa ile özdeşleşecek, Manisa ile anılacak projelerden biri haline dönüştü. Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz Uluslararası Vestel Yarı Maratonu, Manisa’nın simgelerinden biri haline gelecek.

Desteklerini sunarak projeye değer katan Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetimine, Türkiye Atletizm Federasyonu’na, Sayın Valimiz Enver Ünlü ’ye, kıymetli başkanlarımıza ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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