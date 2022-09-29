Uma Thurman'ın kızı Maya Hawke iç çamaşırı markası için poz verdi

Stranger Things yıldızı Maya Hawke iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti. Uma Thurman ve Ethan Hawke'ın kızı Maya Hawke pozlarıyla beğeni topladı.

Model olarak sektöre giren güzel isim annesinin izinden gidiyor. Stranger Things'in Robin'i siyah-beyaz fotoğraflarını paylaşınca hayranlarının dikkatini çekti.

Ünlü marka Hawke’tan önce de Kendall Jenner, Justin Bieber, Kardashian kız kardeşler, Kate Moss ve Mark Wahlberg ile çalışmıştı.

ANNESİNİN İZİNDE

Hawke’ın 52 yaşındaki annesi Uma Thurman da kariyerine 1980’lerde NYC’de Click Models ile anlaşma imzaladığı 15 yaşında manken olarak başlamıştı. Thurman, birkaç tasarımcı için podyumda çalıştı ve sonunda oyunculuk yapmadan önce Vogue’un kapağına çıktı.



