Bu özellikleri taşıyorsan tam bir dahisin!

Haydi vakit kaybetmeden başlayalım!
Bu özellikleri taşıyorsan tam bir dâhisin!
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Teste başlamadan önce seni biraz tanıyalım. Kaç yaşındasın?
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Peki, cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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Bilmiyorum kelimesine aşinalığını öğrenelim…
Bilmemek değil öğrenmemek ayıptır…
Bilmediğim bir konu hakkında tabii ki bilmiyorum derim.
Bilmiyorum kelimesinden hoşlanmam, her konu hakkında mutlaka bir fikrim var.
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Yeni bir gezegen keşfedildiğinin haberini aldığını varsayalım… Ne yaparsın?
Nerede laptopum? Hemen tüm detayları okuyalım!
Ihm… İlginç bir bilgi, bir araştırmak lazım.
Bana ne yeni gezegenden? Dünyayla zor baş ediyorum zaten…
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Yeni bir şehre, yeni bir okula ve yeni arkadaşlara sahip olacaksın. Ne yaparsın?
Hayatın olağan akışına ayak uydurmak lazım. Yeniliklere hemen uyum sağlayabilirim.
Karşımıza çıkan her türlü değişikliğe hazırlıklı olmalıyız, biraz bocalayabilirim ama uyum sağlamam 2 günü almaz.
1 ay boyunca kimseyle konuşmam, eski arkadaşlarımla gün boyu mesajlaşır yenilerin dedikodusunu yaparım.
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Şimdi senden bir tercih yapmanı istiyorum… Grup çalışması mı bireysel çalışma mı?
Grup çalışmalarından nefret ederim.
Bireysel çalışmalarda kendimi daha iyi ispatlayabiliyorum.
Kendi fikir ve stratejilerimi uygulayabileceğim bir bireysel çalışma her zaman daha verimli olur.
Fark etmez… Ama grup çalışmasını tercih edebilirim. Böylece grup arasında kaynayıp gidebiliyorum.
Grup çalışmasında daha farklı fikirler olduğu için ekiple çalışmayı tercih ederim.
Grup çalışmasındansa bireysel çalışmalarda daha rahat hissediyorum.
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Arkadaş ortamında senin görüşünün karşıtı bir görüşü savunan kişi bulunuyor. Ne yaparsın?
Seviyeli olarak görüşlerinin kaynağını öğrenmeye çalışırım.
Tartışmaları ve fikir çatışmalarından beslenen zenginliği severim.
Hiç uğraşmam, bir süre sonra dinlemeyi bırakırım.
Herkesin görüşleri farklı olabilir, ekstra bir şey yapmam.
Ne kadar konuşursa konuşsun benim fikrimi asla değiştiremez ne de olsa.
Dünyada bir tane doğru yok, açık fikirli olmak lazım.
Herkes aynı düşünceye sahip olsa dünya çekilmez bir yer olurdu.
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Başkalarının hayatlarına saygılı olma konusunda ne düşünüyorsun?
Saygı ve hoşgörü, dünyada sahip olabileceğimiz en üstün erdemlerdir.
Başkalarının hayatlarına, yaşam şekillerine ve inançlarına saygılı ve hoşgörülü olmalıyız.
O benimkine saygılı oluyor mu ki ben de onunkine olayım.
Başkalarının özgürlüklerini kısıtlamadığı sürece saygı duyarım.
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
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Peki, kitap okumakla aran nasıl?
Bugün sevdiğim bir kitaptan birkaç sayfa okudum.
Okumayı çok severim. Haftada 2-3 kitap mutlaka bitiririm.
İnternet dünyasında kitap okuma alışkanlığı diye bir şey kaldı mı?
Ayda bir kitap okumaya çaba gösteririm.
Sosyal medyada çok fazla şey okuyorum zaten.
Her gün okumaya özen gösteririm.
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