SPOR

Umar Aminu, Çaykur Rizespor'da

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 02.09.2019 21:08 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Umar Aminu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Umar Aminu, Çaykur Rizespor'da

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Çaykur Rizespor, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer verdiği Umar Aminu'yu 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Rizespor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizesporumuz geçtiğimiz sezon kiralık olarak formamızı giyen Umar Aminu ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu kendisini 3+1 yıllığına yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile bugün İstanbul’da imzaladı. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Çin işkencesi gibi! Damada düğün eziyetiÇin işkencesi gibi! Damada düğün eziyeti
'İki futbolcuyla görüşüyoruz''İki futbolcuyla görüşüyoruz'
Rizespor'a Sırp forvetRizespor'a Sırp forvet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Umar Aminu Çaykur Rizespor

En Çok Okunan Haberler

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Martin Linnes Kasımpaşa'da

Martin Linnes Kasımpaşa'da

Fenerbahçe'den sol bek bombası

Fenerbahçe'den sol bek bombası

Başakşehir'den sürpriz transfer

Başakşehir'den sürpriz transfer

Beşiktaş'a transferde kötü haber

Beşiktaş'a transferde kötü haber

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rize'den Vedat Muric ve Ali Koç itirafı!

Rize'den Vedat Muric ve Ali Koç itirafı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Rize, Moroziuk'un tapusunu aldı

Rize, Moroziuk'un tapusunu aldı

Rizespor'dan açıklama: Maç tekrarı için başvuracağız

Rizespor'dan açıklama: Maç tekrarı için başvuracağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umar Aminu, Çaykur Rizespor'da

Rize, Umar'ın tapusunu aldı

'İki futbolcuyla görüşüyoruz'

'İki futbolcuyla görüşüyoruz'

Çaykur Rizespor Marko Scepovic'i kadrosuna kattı

Rizespor'a Sırp forvet

Çaykur Rizespor’dan forvete takviye

Rizespor’dan forvete takviye

El Kabir ameliyat oldu

El Kabir ameliyat oldu

Rizespor'dan El Kabir'in tesislerde unutulduğu haberine yalanlama

Rizespor'dan yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.