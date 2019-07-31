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Ümit Davala'dan taraftarları heyecanlandıran beğeni

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.07.2019 12:24 | Son Güncelleme

Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala, Instagram hesabından Radamel Falcao paylaşımını beğendi.

Ümit Davala'dan taraftarları heyecanlandıran beğeni

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, Instagram hesabından sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir beğeni yaptı.

Ümit Davala, Radamel Falcao'nun Galatasaray forması giydiği ve ''Radamel Falcao ile anlaşıldı. Maaşı 5 milyon Euro, bonservisi yok'' sözlerinin kullanıldığı bir Instagram paylaşımını beğendi.

Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm, Falcao paylaşımı yapmış ve ''Bir cisim yaklaşıyor'' demişti.

Galatasaray cephesinden gelen bu paylaşımlar, taraftarları heyecanlandırırken transferde de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FRANSIZ BASINI, FALCAO'YU BÖYLE DUYURDU!

Son olarak BeIN Sports Fransa'da yer alan habere göre; Radamel Falcao'nun Monaco ile olan sözleşmesini kısa süre içerisinde feshedip Galatasaray'a 3 yıllık imza atacak. Ayrıca Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Radamel Falcao'nun Galatasaray'a yakın olduğunu duyurdu.

Monaco'nun 2013 yılının Haziran ayında 60 milyon euroya bonservisini aldığı Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya çok yakın olduğu duyuruldu. Monaco'nun menajer Jorge Mendes'ten Falcao ile yolların ayrılması için bir formül bulmasını istediği belirtildi. İlk olarak Falcao'nun yerine Milan'dan Andre Silva'nın geleceği planlanırken, Portekizli golcünün sağlık kontrolünden geçememesinin büyük bir şok yaşattığı vurgulandı. Ancak daha sonra gündeme Real Madrid forması giyen Mariano Diaz'ın alındığının detayları yazıldı.

İşte Ümit Davala'nın beğendiği Instagram paylaşımı:

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İşte Diagne'nin yeni takımıİşte Diagne'nin yeni takımı
Falcao Galatasaray'a geliyorFalcao Galatasaray'a geliyor
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig falcao ümit davala

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