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Ümit Davala: Falcao'yu sonra konuşuruz

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.08.2019 09:06 | Son Güncelleme

Galatasaray’da geçen sezondan sarkan cezası devam edip, bel fıtığı ameliyatı da olduğu için takımıyla Denizli’ye gelemeyen teknik direktör Fatih Terim’in yerine yedek kulübesinde yer alan antrenör Ümit Davala, Denizlispor maçının ardından kazanabilecek pozisyonları harcadıklarını belirtti.

Ümit Davala: Falcao'yu sonra konuşuruz

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ümit Davala, "10 kişi kaldıktan sonra deplasmanda işiniz zorlaşıyor, rakibe direnç verdik." dedi.

Sarı-kırmızılı ekipte cezası bulunan ve geçirdiği ameliyat nedeniyle Denizli'ye gelmeyen teknik direktör Fatih Terim'in yerine basın toplantısına katılan Davala, oyuna istedikleri gibi başladıklarını, pozisyonlara girdiklerini söyledi.

Maçı koparma şanslarını ellerine geçirdiklerini kaydeden Davala, şöyle konuştu:

"Penaltıyı saymıyorum. Oyun içinde bunlar var. İyi tempoda devam ettik. 10 kişi kaldıktan sonra deplasmanda işiniz zorlaşıyor, rakibe direnç verdik. Dolayısıyla pozisyon olmadan gol yedik, uzaktan bir şutla. Kırılma noktası bu pozisyondu. 10 kişi kaldıktan sonra toparlanmak zor oluyor, bu nemde, bu sıcakta kolay iş değil. Telafisi olan bir maçtı. Ligin ilk maçını oynadık."

"Radamel Falcao'yu sosyal medyada takip ettiniz, bu transfer hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerien Ümit Davala, "Şu an üç puan kaybettik. Falcao'yu sonra konuşuruz." yanıtını verdi.

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Galatasaray ümit davala falcao

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