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Ümit Davala: Hakemin galiba acelesi vardı

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.02.2019 22:01 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ardından Ümit Davala açıklamalarda bulundu. Ümit Davala, "Hakem maç sonunda 4 dakika uzatma verdi. En az 6-7 dakika verilmesi gerekirdi. Bu sürede oyun 2-3 dakikada daha durdu. 4:40'ta oyunu bitirdi. Bilmiyorum hakemin acelesi mi vardı?" ifadelerini kullandı.

Ümit Davala: Hakemin galiba acelesi vardı

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala performanslarının kötü olduğunu söylerken maçın hakemine de tepki gösterdi.

Hakemin verdiği uzatma süresine tepki gösteren Ümit Davala "Beklediğimiz bir Galatasaray sahada değildi. Bu kadar top kaybı yapan bir Galatasaray... Bir puan üzücü. Yeni oyuncularımız var, bir uyum sorunu vardı. İlk yarı çok hata yaptık ama istediğimiz gibi bir oyun sergileyemedik. 4 dakika uzatma verdi, bu 4 dakika ikinci yarının zamanı değildi. En az 6-7 dakika verilmesi gerekirdi. Bu sürede 2-3 dakikada daha oyun durdu. 4:40'ta oyunu bitirdi. Bilmiyorum hakemin acelesi mi vardı?" ifadelerini kullandı.

MITROGLOU: ÖNEMLİ OLAN GOL DEĞİL, ŞAMPİYONLUK
Galatasaray'ın yeni transferi Kostas Mitroglou da "Bu maçtan önce sadece 1 kere antrenmana çıktım. Bu kolay değil. Birbirimizi tanıyacağız. Kendi performansımla ilgili, en iyisi değildi bugün ama ilerleyen haftalarda daha iyi olacak. Önemli olan takımın şampiyon olması. Ben de şans ayağıma geldiğinde gol atmaya çalışacağım ama benim gol atmamdan daha önemlisi takımın şampiyon olması" şeklinde konuştu.

MARCAO: ÇOK KÖTÜ OYNADIK
Marcao ise kısa bir değerlendirmede bulundu ve "Bu akşam kötü oynadık. Çok büyük bir takımız, hedefi şampiyonluk olan bir takımız. Şu zamana kadar iyi oynayan bir takım vardı. Bu maçta, bu zamana kadar oynadığımız gibi bir takım yoktu. Ama diğer taraftan bakıldığında deplasmanda 1 puanın ilerleyen dönemlerde size çok katkısı olabilir" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dimi ümüt g,ardaş 6-7 dakika da3ha oynasaydınızda salatasaray-da g,ol atsaydı dimi
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