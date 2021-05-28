Ümit Davala ve Levent Şahin, Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray'da 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona erecek olan yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin, Fatih Terim'in ekibinden ayrıldı.

FATİH TERİM İLE VEDALAŞTILAR

Ümit Davala ve Levent Şahin bugün Terim ile görüşerek katkılarından ötürü teşekkür edip yollarını ayırdı. Fatih Terim, Galatasaray'da kariyerine devam ederse, Ümit Davala ve Levent Şahin teknik heyette olmayacak.

ÜMİT DAVALA'DAN FATİH TERİM PAYLAŞIMI

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşımda bulunmuştu.

Geçmiş bir idmanda teknik direktör Fatih Terim ile kahkaha attıkları fotoğrafı paylaşan Ümit Davala, "Gülüyoruz ağlanacak halinize" ifadelerine yer vermişti.

(FUTBOL ARENA)



