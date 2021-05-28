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Ümit Davala ve Levent Şahin, Galatasaray'dan ayrıldı

28.05.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları Ümit Davala ve Levent Şahin, Galatasaray'dan ayrıldı.

Ümit Davala ve Levent Şahin, Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray'da 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona erecek olan yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin, Fatih Terim'in ekibinden ayrıldı.

FATİH TERİM İLE VEDALAŞTILAR

Ümit Davala ve Levent Şahin bugün Terim ile görüşerek katkılarından ötürü teşekkür edip yollarını ayırdı. Fatih Terim, Galatasaray'da kariyerine devam ederse, Ümit Davala ve Levent Şahin teknik heyette olmayacak.

ÜMİT DAVALA'DAN FATİH TERİM PAYLAŞIMI

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşımda bulunmuştu.

Geçmiş bir idmanda teknik direktör Fatih Terim ile kahkaha attıkları fotoğrafı paylaşan Ümit Davala, "Gülüyoruz ağlanacak halinize" ifadelerine yer vermişti.

(FUTBOL ARENA)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
levet şahini hiç ama hiç kanim ısınmadı sevmedim hiç çok duran sudur bu takımı şampiyonluktan eden kişidir. net
Bizde size gülüyoruz. Şikeyle onca şampiyonluk onca emek çaldınız. Allaha nasıl hesap vereceksiniz ağlanacak halinize gülüyoruz :)) şikeci gsnin hazin sonu

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