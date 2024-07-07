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Ümit Erdim Meral Akşener'in doğal hallerini paylaştı! Kızı önünü kesip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.07.2024 07:17
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Seda Çınar ile sessiz sedasız boşanarak gündeme gelen oyuncu Ümit Erdim komşusu Meral Akşener'in doğal hallerini paylaştı. Kızı Ses'in Meral Akşener ile fotoğrafını paylaşan Ümit Erdim gündem oldu.

Ümit Erdim Meral Akşener'in doğal hallerini paylaştı! Kızı önünü kesip...

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Ümit Erdim eşiyle boşanmıştı. 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle üne kavuşan Ümit Erdim kızıyla vakit geçirdiği anlardan paylaşım yaptı.

Ümit Erdim son olarak kızı Ses Erdim ile İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafını paylaştı.

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Komşusu olan Akşener ile kızı bisiklet sürerken karşılaşan Ümit Erdim paylaşımında, "Meral Teyze’sine iki tekerlekli bisiklet kullanabildiğini anlattı" ifadelerini kullandı.

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Erdim'in paylaşımının altına "Meral Hanım'ı özlemiştik", "Meral Akşener'e bu saç yakıştı", "Meral Akşener'i tanıyamadım" yorumları geldi.

Express


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