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Ümit Karan'dan olay itiraf! "Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

26.04.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Ümit Karan, Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a gelişi, Liverpool'un kapısından dönmesi ve Fenerbahçe ile anlaşması sonrası dönemin Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın ile yaptığı konuşmayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte haberinin detayları...

Ümit Karan'dan olay itiraf! "Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

Galatasaray'ın efsane golcüleri arasında yer alan Ümit Karan, başkent ekibi Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a transferi, Premier Lig devi Liverpool'un kapısından dönmesi, Fenerbahçe'ye transfer sürecindeki ilginç olayları bir bir anlattı. Ümit Karan, Fenerbahçe ile anlaştığını fakat dönemin Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın'ın bu transferi veto ettiğini ifade etti.

"4.5 sene Gençlerbirliği'nde çok iyi performans sergiledim. Gol ortalamam 14-15'ti. Zaten önceden transfer teklifleri gelmişti.Ne zaman gitmek istesem rahmetli başkan İlhan Cavcav çok yüksek bonservis bedeli koyarak ve 5'te 1 ödeyerek kulüpte bırakıyordu bizi.Yani açıklıyorsun, bonservis bedeli 10 milyonsa 2 milyona sen kulüpte kalıp o maaşa oynuyorsun. O zaman o paraları kimse vermiyordu.

"GENÇLERBİRLİĞİ'NE PARA KAZANDIRDIM"

İkinci sözleşmem bittiğinde yine aynı şekilde yaptı. Bosman kuralı o sene çıktı ama daha uygulama şeklini daha kimse bilmiyor. Biz dedik o zaman "hülle yolu" yapalım.Gençlerbirliği yine de Mehmet Cansun'dan 1.5-2 milyon Dolar bonservis parası aldı. Ben o yüzden rahatım. Gençlerbirliği'ne para kazandırdım.

"BEŞİKTAŞ ÇOK SICAKTI AMA BEN HAYALİMİN PEŞİNDEYDİM"

O dönem Beşiktaş da benimle görüşüyordu ve Fenerbahçe de talepte bulundu. Beşiktaş benimle çok sıcaktı ama ben Galatasaray hayalimi gerçekleştirme peşindeydim.

"MENAJERİM LIVERPOOL'LA GÖRÜŞTÜ, EVERTON'LA YÜZDE 99 ANLAŞMIŞTIM"

Eric Gerets'e kızdığım tek maç Liverpool maçı. Beni ilk yarı oynatmadı, ikinci 45'te aldı oyuna. Bu maçta beni kesti. Çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesi.İki kere topla buluştum, üçüncüyü de buluşsam gol yapacağım ama top gelmedi. Nereden vursam gol olacak ama top gelmedi.O dönem menajerim Rafa Benitez ile görüştü. Aslında o sezon Everton'la yüzde 99 anlaşmıştım ama çapraz bağlarımı kopardım. Kariyerimin dip noktası da Galatasaray'dan ayrılışım oldu.

"FENERBAHÇE İLE YÜZDE 90 ANLAŞTIM AMA..."

Rahmetli Özhan Canaydın başkandı. Yüzde 90 anlaştım Fenerbahçe ile ama bonservisim Galatasaray'daydı.Benim yerime futbolcu aradıklarına dair haberlerden dolayı çok rahatsız olmuştum. Ben de 'demek benimle mutlu değiller, ben onlara yol açayım' dedim. Profesyonel davrandım.Antrenmandan kovuldum. Birkaç tane Fenerbahçeli dostum var, onlara dedim 'Abi bak geliyorum. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye futbolcu geliyor, tepki falan olmasın. Emin misiniz?' falan diye. 'Yok' dedi, Herkes çok sevindi.O zaman rahmetli Özhan Canaydın aradı. "Bak oğlum sen Galatasaray'da doğdun, Galatasaray'da oynadın, Galatasaraylı Ümit Karan kal. İstersen ben senin bonservisini vereyim, ama rakamı yüksek tutarım haberin olsun" dedi.Ama şu cümle çok önemliydi. 'Galatasaraylı Ümit Karan kal, başka takıma gidersen sadece Ümit Karan kalacaksın' dedi. Oturdum, düşündüm. 'Tamam' dedim, ben Galatasaraylı Ümit Karan kalacağım."


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
isabet olmuş gelmediğin.Kendini nimetten sayma fasulye seni.

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