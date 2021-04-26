Ümit Karan'dan olay itiraf! "Galatasaray'dayken Fenerbahçe ile anlaştım ama..."

Galatasaray'ın efsane golcüleri arasında yer alan Ümit Karan, başkent ekibi Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a transferi, Premier Lig devi Liverpool'un kapısından dönmesi, Fenerbahçe'ye transfer sürecindeki ilginç olayları bir bir anlattı. Ümit Karan, Fenerbahçe ile anlaştığını fakat dönemin Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın'ın bu transferi veto ettiğini ifade etti.

"4.5 sene Gençlerbirliği'nde çok iyi performans sergiledim. Gol ortalamam 14-15'ti. Zaten önceden transfer teklifleri gelmişti.Ne zaman gitmek istesem rahmetli başkan İlhan Cavcav çok yüksek bonservis bedeli koyarak ve 5'te 1 ödeyerek kulüpte bırakıyordu bizi.Yani açıklıyorsun, bonservis bedeli 10 milyonsa 2 milyona sen kulüpte kalıp o maaşa oynuyorsun. O zaman o paraları kimse vermiyordu.

"GENÇLERBİRLİĞİ'NE PARA KAZANDIRDIM"

İkinci sözleşmem bittiğinde yine aynı şekilde yaptı. Bosman kuralı o sene çıktı ama daha uygulama şeklini daha kimse bilmiyor. Biz dedik o zaman "hülle yolu" yapalım.Gençlerbirliği yine de Mehmet Cansun'dan 1.5-2 milyon Dolar bonservis parası aldı. Ben o yüzden rahatım. Gençlerbirliği'ne para kazandırdım.