Ümit Karan havalimanında gözaltına alındı! Organize Şube düğmeye bastı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, spor ve sanat dünyasının ünlü isimlerine yönelik bir operasyon için harekete geçti. Operasyonun en çarpıcı hedefi ise Türk futbolunun tanıdık siması Ümit Karan oldu.

HAVALİMANINDA POLİS KARŞILADI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen operasyonda, eski futbolcu Ümit Karan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karan'ın havalimanındaki işlemleri sırasında şaşkın olduğu gözlenirken, sağlık kontrolü ve ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

"ÜNLÜLERE YÖNELİK OPERASYON"

Gözaltı kararının, İstanbul genelinde ünlülere yönelik yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında alındığı bildirildi. Operasyonun içeriği ve Ümit Karan'a yöneltilen suçlamalarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.