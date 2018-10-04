Ümit Karan Shkupi'nin başına geçti!

Ümit Karan ise, Makedonya'ya en son milli takım ile geldiklerini ifade ederek, "Futbol değişmiş, yetenekli oyuncu bulma ihtimalimiz çok büyük artık bu ülkede, Balkanlardan çok iyi oyuncular yetişebiliyor artık. Benim de gelme sebeplerimden biri bu. Buradan genç oyuncular yetiştirip büyük futbolcu haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Genç ve dinamik bir takım kurarak her sene Avrupa kupalarına katılmak istediklerini aktaran Karan, "Biz buraya Shkupi'yi dünya markası yapmaya geldik ama bunu da tek başımıza yapamayız. Burada olmaktan mutluyum, gururluyum. Tabii ki çoğunuz şunu sorabilir: Ümit Karan niye buraya geldi? Büyük bir proje, en büyük parçalarından biri Shkupi, onu iyi şekilde değerlendirmeye geldik. Türk seyircisini de bekliyoruz. Doğal olarak en büyük destekleri onlardan bekliyorum, ülkemizi temsil ediyoruz burada." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından AA muhabirine konuşan Karan, başta Makedonya ve Bosna Hersek olmak üzere Balkan ülkelerini çok sevdiğini, takıma destek ve yardımcı olmanın kendisi için büyük onur olduğunu kaydetti.

Balkanlardaki yetenekleri keşfedip yetiştirilmesi gerektiğini kaydeden Karan, "Türkiye'de biliyorsunuz altyapı sorunları var, altyapıda futbolcu yetişmiyor. Biz artık buradan futbolcu yetiştirmeye gayret göstereceğiz. İnşallah takım olarakta iyi sonuçlar elde edebilirsek uzun soluklu bir çalışma olur bizim için. Çok büyük bir projenin arkasındayız. Altyapı kurup futbol okulları da açmayı düşünüyoruz aynı zamanda." ifadelerini kullandı.