SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ümit Karan: Totemsiz futbolcu yoktur

Ümit Karan: Totemsiz futbolcu yoktur

06.03.2021 15:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ümit Karan: Totemsiz futbolcu yoktur

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, totemsiz futbolcu olmadığını söyleyerek, "Ben sağ ayakla çıkardım sahaya. Maça çıkmadan üç kere formamı öperdim. Son maçta giydiğim kramponla gol attıysam, bir sonraki maça yine onu giyiyordum. Aksi olursa değiştiriyordum. O hafta iyi bir performans gösterdiysem hafta başından itibaren hangi restorana gittiysem veya ne yaptıysam aynısını yapıyordum" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, Kızılay İzmir Şubesi'nce düzenlenen etkinlikte gençlerle biraraya geldi.

Kendisi için en özel stadın Barcelona Nou Camp Stadı olduğunu belirten Karan, "Ben dokuz yaşındayken o stada seyirci olarak gittim. Tribünün en üst kısmından izledim. Aşağıya bakınca korkuyordum o statta. Orada hayal kurdum. Bir gün gelip bu statta futbol oynayacağım diye. Yıllar sonra o stada gelip, gol attım. İlk Türk golcüydüm Nou Camp'ta gol atan. Benim için çok önemlidir" dedi.

‘MAÇA ÇIKMADAN 3 KERE FORMAMI ÖPERDİM’

Her futbolcu gibi kendisinin de bir totemi bulunduğunu anlatan Ümit Karan, "Totemsiz futbolcu yoktur. Ben sağ ayakla çıkardım sahaya. Maça çıkmadan üç kere formamı öperdim. Son maçta giydiğim kramponla gol attıysam, bir sonraki maça yine onu giyiyordum. Aksi olursa değiştiriyordum. O hafta iyi bir performans gösterdiysem hafta başından itibaren hangi restorana gittiysem veya ne yaptıysam aynısını yapıyordum" diye konuştu.

GENÇLERE ÇOK ÇALIŞIN TAVSİYESİ

Bir televizyon kanalında yayınlanan yarışmaya da katılan Karan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Adada insanın psikolojisi bozuluyor. Temizlik zaten hiç yok. Denizde yıkanmaya çalışıyorsun. Tuzlu su zor. Şimdi biraz daha kolaylaştı. İnsanlar şu an daha çok yarışıyorlar. Bizim dönemimizde ada yaşantısı vardı. Adada beni en çok zorlayan açlık oldu."

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Haftanın hakemleri belli olduHaftanın hakemleri belli oldu
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

Galatasaray Simone Zaza'yı istiyor

Galatasaray Simone Zaza'yı istiyor

Çakır ve Meler'e maç yok

Çakır ve Meler'e maç yok

Rıdvan Dilmen'den şok karar

Rıdvan Dilmen'den şok karar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

İstifa sinyali! Bırakıyor mu?

İstifa sinyali! Bırakıyor mu?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rıdvan Dilmen açıkladı! Penaltı kararı doğru mu?

Rıdvan Dilmen açıkladı! Penaltı kararı doğru mu?

Ve sonunda Boupendza'da anlaşma tamam!

Ve sonunda Boupendza'da anlaşma tamam!

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Diğer Haberler

Ümit Karan: Totemsiz futbolcu yoktur

Ümit Karan: Totemsiz futbolcu yoktur

Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e maç yok

Çakır ve Meler'e maç yok

Rıdvan Dilmen yorumculuğu neden bıraktı? Yerine kim gelecek?

Rıdvan Dilmen neden bıraktığını açıkladı

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Haftanın hakemleri belli oldu

Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray maçı sonrası tepkiler büyüyor

Galatasaray maçı sonrası Cüneyt Çakır'a tepkiler büyüyor

Erencan Yardımcı: Galatasaray'a ideal yaşta geldim

'Galatasaray'a ideal yaşta geldim'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.