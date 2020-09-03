Ümit Karan Vefaspor'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapacak

11 sezon önce futboldan emekliliğini açıklayan Ümit Karan BAL ekiplerinden Vefaspor ile yeniden yeşil sahalara döndü.
Ümit Karan kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada Vefaspor ile anlaşma sağladığını ve yeşil beyazlı kulüp başta olmak üzere tüm amatör kulüplere maddi ve manevi destek olacağını söyledi.
Ümit Karan'ın Vefaspor'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev alacağı belirtildi.Ümit Karan, futbol kariyerini noktalamasının ardından teknik direktörlük yapmaya başlamıştı. Karan, Malatyaspor USA ve FC Shkupi'de görev almıştı.
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