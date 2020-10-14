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Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye yenildi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 14.10.2020 08:05 | Son Güncelleme

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 8. maçında konuk olduğu İngiltere'ye 2-1 yenildi. Tolunay Kafkas'ın öğrencileri bu sonuçla grupta 7 puanla 5. sırada kalırken, İngiltere ise puanını 22'ye çıkardı ve 8 maç sonunda en yakın rakibi Avusturya ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu. Grupta kalan 2 maçını Samsun'da oynayacak milliler, 13 Kasım'da Avusturya'yı, 17 Kasım'da da Kosova'yı konuk edecek.

Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye yenildi

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde lider İngiltere'ye konuk olan Ümit Milli Takım, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin 17. dakikasında Hüseyin Türkmen'in kendi filelerine gönderdiği golle geriye düşen milliler, 53. dakikada Halil Dervişoğlu ile beraberliğe çok yaklaştı ancak Dervişoğlu'nun attığı gol geçerlilik kazanmadı. 88'de Eddie Nketiah'la İngiltere farkı 2'ye çıkarırken Halil Dervişoğlu'nun 90. dakikadaki gole millilere yetmedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

  1. dakikada ev sahibi ekip müsabakada Hüseyin Türkmen'in kendi kalesine attığı golle önde geçti. Justin'in derinlemesine pasıyla soldan ceza sahasına giren Sessegnon'un yerde ortaladığı top, kale sahasındaki Hüseyin'in müdahalesiyle ağlara gitti: 1-0.

  2. dakikada İngiltere savunmasının hatasında topu kapan Halil Dervişoğlu, kaleci Ramsdale'den sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Hakem Delajod Willy penaltı kararı verdi. Halil'in kullandığı penaltıda kaleci Ramsdale soluna yatarak zayıf gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

  3. dakikada Justin, ceza sahasında Serkan Asan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Willy bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Nketiah'ın kullandığı penaltıda top yan direğe çarparak auta gitti.

  • dakikada İngiltere farkı 2'ye çıkardı. Sessegnon'un ara pasında savunma arkasına sarkan Nketiah, kaleci Altay ile karşı karşıya yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

    • 90+2. dakikada milliler farkı 1'e indirdi. Hızlı gelişen Ümit Milli Takım atağında İlker Karakaş uzun süre taşıdığı topla rakip ceza alanına sokulduktan sonra solundan atağa katılan Halil Dervişoğlu'na pasını aktardı. Halil, ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

    KAYNAK: AA / İHA
    FOTOĞRAF: DHA

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