Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye yenildi

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde lider İngiltere'ye konuk olan Ümit Milli Takım, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin 17. dakikasında Hüseyin Türkmen'in kendi filelerine gönderdiği golle geriye düşen milliler, 53. dakikada Halil Dervişoğlu ile beraberliğe çok yaklaştı ancak Dervişoğlu'nun attığı gol geçerlilik kazanmadı. 88'de Eddie Nketiah'la İngiltere farkı 2'ye çıkarırken Halil Dervişoğlu'nun 90. dakikadaki gole millilere yetmedi.

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