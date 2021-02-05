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Ümit Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu

05.02.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstürü belli oldu. Ümit Milliler'in I Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar 8 Haziran 2021'de başlayıp 14 Haziran 2022'de sona erecek.

Gruptaki ilk müsabakasında 8 Haziran 2021'de Kazakistan'a konuk olacak olan Milliler, ardından 3 Eylül'de kendi sahasında Belçika ile oynadıktan sonra 7 Eylül'de yine kendi sahasında İskoçya'yı konuk edecek.

12 Kasım'da Belçika ile deplasmanda karşılaşacak olan Ümit Milli Futbol Takımı, 16 Kasım'da kendi sahasında Danimarka ile üç puan mücadelesi verecek. Ay-yıldızlılar, 25 Mart 2022'de deplasmanda İskoçya ile oynadıktan sonra 10 Haziran 2022'de kendi sahasında Kazakistan ve 14 Haziran 2022'de deplasmanda Danimarka maçları ile elemeleri tamamlayacak.

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu maç programı şöyle:

08.06.2021 Kazakistan - Türkiye
03.09.2021 Türkiye - Belçika
07.09.2021 Türkiye - İskoçya
12.11.2021 Belçika - Türkiye
16.11.2021 Türkiye - Danimarka
25.03.2022 İskoçya - Türkiye
10.06.2022 Türkiye - Kazakistan
14.06.2022 Danimarka - Türkiye

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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