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Ümit Milli Takım Arnavutluk'u 2-1 yendi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 24.03.2019 09:15 | Son Güncelleme

Ümit Milli Takım, deplasmanda Arnavutluk ile oynadığı UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme ilk maçını 2-1 kazandı.

Ümit Milli Takım Arnavutluk'u 2-1 yendi

Elbasan kentindeki Elbasan Arena'da oynanan müsabakada Türkiye'nin gollerini 10. dakikada İlker Yüksel ve 78. dakikada Berkay Özcan atarken, Arnavutluk'un tek golünü 20. dakikada Shaqir Tafa kaydetti. Muhammet Enes Kiprit maçın 90+5. dakikasında kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

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İlker Yüksel Ümit Milli Takım'daki ikinci, Berkay Özcan da ilk golünü attı. Karşılaşmada 90 dakika oynayan Mert Müldür ve Hüseyin Türkmen ilk kez Ümit Milli Takım forması giydi.
Türkiye gruptaki ikinci maçını 7 Haziran'da sahasında Arnavutluk ile oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Milli Takım arnavutluk Elbasan Arena Türkiye

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