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Ümit Milliler Andorra'yı tek golle mağlup etti

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 04.09.2020 22:54 | Son Güncelleme

Ümit Milli Takımı'mız, U21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Andorra'yı mağlup etti.

Ümit Milliler Andorra'yı tek golle mağlup etti

Ümit Milli Takımı'mız, U21 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Andorra'yı konuk etti. Genç milliler mücadeleyi 1-0 kazandı.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 20.30'da başladı.

Karşılaşmanın tek golü 49. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Millilerimiz bu sonuçla grupta 7. maç sonrası puanını 7'ye yükseltti.

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