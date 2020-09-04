Ümit Milliler Andorra'yı tek golle mağlup etti

Ümit Milli Takımı'mız, U21 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Andorra'yı konuk etti. Genç milliler mücadeleyi 1-0 kazandı.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 20.30'da başladı.
Karşılaşmanın tek golü 49. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Millilerimiz bu sonuçla grupta 7. maç sonrası puanını 7'ye yükseltti.
7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Fenerbahçe'de ayrılık
Futbolu bıraktı, bici bici satmaya başladı!
Lazio Vedat Muriç'i açıkladı!
Galatasaray'da Hakan Balta sürprizi
Terim'e doğum günü sürprizi
F.Bahçe ile Kruse arasındaki dava manşet oldu
F.Bahçe'ye transferde kötü haber
Şenol Güneş: Sorumlusu benim
Beşiktaş forvet için o isme resmi teklif yaptı
Beşiktaş'tan flaş tazminat talebi!
Vedad Ibisevic Schalke 04'te
Ünlü kulüpte 18 futbolcu pozitif
Okuyucu Yorumları 0 yorum