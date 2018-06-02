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Ümit Özat açıkladı! Ali Koç, Ümit Özat'ı locadan attırdı mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.06.2018 21:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkan adayı Ali Koç'un Denizlispor maçında Ümit Özat'ı locasından attırdığını iddia etmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ümit Özat, "Sayın Ali Koç'un anlattığı gibi olaylarda azıyla fazlasıyla yaşanmıştır ve bu zaten yıllardır bilinen bir olaydı" dedi.

Ümit Özat açıkladı! Ali Koç, Ümit Özat'ı locadan attırdı mı?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi adaylar Aziz Yıldırım ile Ali Koç stadyumda son konuşmalarını yaptı. Açıklamaların dikkat çeken noktalarından biri de Ümit Özat ile Ali Koç'un arasından yaşanan olaydı. Ümit Özat, Aziz Yıldırım'ın iddia ettiği Ali Koç'un kendisini locasından attırmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"ÜMİT ÖZAT'I LOCANDAN ATTIRDIN MI?"
Aziz Yıldırım konuşmasında Denizlispor maçında Ali Koç'un Ümit Özat'ı locasından attırdığını söyledi. Aziz Yıldırım'ın "Ümit Özat, Denizli maçında kırmızı kart gördü ve senin locana geldi. Siz oyuncuya kötü bir kelime söylediniz ve onu odanızdan attırdınız mı?" sözleri sonrası Ali Koç bu olayı yalanladı.

Ümit Özat açıklama

ÜMİT ÖZAT'TAN CEVAP!
Ümit Özat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kongre sırasında ismim geçti. Benim hakkımda telefonla bağlanacak denildi ama böyle bir şeye ne gerek vardı, ne de gerek kaldı. Sayın Ali Koç'un anlattığı gibi olaylar da azıyla fazlasıyla yaşanmıştır ve bu zaten yıllardır bilinen bir olaydı. Ben Fenerbahçe takım kaptanıydım ve o zaman bir arkadaşımı savunmak için yapmam gerekeni yapmışımdır ama acı olan sayın Ali Koç'un bu kulübün efsanelerini sayarken para için bu kulübü bırakıp gidenleri efsane ve kulübün temel taşlarından göstermesi üzücüdür. Fenerbahçe'nin iyiliği için ne gerekiyosa o olsun" ifadelerini kullandı.

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