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Ümit Özat devre arasında patladı: "Milli Takım'ı San Marino'ya çevirdiniz, gol attık diye seviniyoruz!"

2026 Dünya Kupası'ndaki formalite maçında ABD karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapatan A Milli Takım'da sular durulmuyor. Ünlü futbol adamı ve spor yorumcusu Ümit Özat, ilk yarının ardından teknik direktör Vincenzo Montella'yı ve takımın sahadaki oyun anlayışını yerden yere vurdu. Özat'ın "Bizi San Marino durumuna düşürdünüz" çıkışı gündeme damga vurdu.

Ümit Özat devre arasında patladı: "Milli Takım'ı San Marino'ya çevirdiniz, gol attık diye seviniyoruz!"
Emre Şen

Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ilk yarı, A Milli Takımımızın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Turnuvaya erken veda edilmesinin getirdiği hayal kırıklığı sürerken, devre arasında değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Özat'tan zehir zemberek açıklamalar geldi.

Maça yine erken bir gol yiyerek başlanmasını ve takımın genel reaksiyonunu eleştiren Özat, özellikle teknik direktör Vincenzo Montella'nın saha kenarındaki tavırlarına dikkat çekti.

"MONTELLA'NIN HIRSINI İLK İKİ MAÇTA NEDEN GÖRMEDİK?"

Ümit Özat devre arasında patladı: "Milli Takım ı San Marino ya çevirdiniz, gol attık diye seviniyoruz!" 1

Turnuvadan elendikten sonra oynanan prestij maçında İtalyan teknik adamın saha kenarındaki agresif ve hırslı görüntüsünü samimiyetsiz bulan Ümit Özat, eleştiri oklarını direkt olarak kulübeye yöneltti. Özat, "Montella'nın şu maçtaki hırsını önceki ilk 2 maçta görmedik." diyerek, teknik heyetin asıl reaksiyonu gruptan çıkma şansımız varken göstermesi gerektiğini vurguladı.

"BİZİ SAN MARINO'NUN DURUMUNA DÜŞÜRDÜNÜZ"

Ümit Özat devre arasında patladı: "Milli Takım ı San Marino ya çevirdiniz, gol attık diye seviniyoruz!" 2

ABD karşısında yenik duruma düştükten sonra atılan gollere verilen sevinç tepkilerini de eleştiren Özat, Türkiye'nin Avrupa'nın averaj takımlarından biri olan San Marino seviyesine indirgendiğini savundu:

"San Marino'nun durumuna düşürdünüz bizi ya. Gol attık diye seviniyoruz. A Milli Takım'ın vizyonu bu kadar daraltılamaz."

"ANADOLU TAKIMI GİBİ OYNUYORUZ, İSTATİSTİĞİ BIRAKIN"

Ümit Özat devre arasında patladı: "Milli Takım ı San Marino ya çevirdiniz, gol attık diye seviniyoruz!" 3

Sahadaki kadro kalitesinin oynanan oyunla kesinlikle örtüşmediğinin altını çizen efsane isim, topa sahip olma veya pas yüzdesi gibi verilerle kamuoyunun kandırılmaması gerektiğini ifade etti. Özat sözlerini şu çarpıcı tespitle noktaladı:

"Kadromuz çok iyi ama sahada bir Anadolu takımı gibi, tamamen küçük takım refleksiyle oynuyoruz. Artık bize istatistik konuşmayı, boş veriler sunmayı bırakın. Sahadaki oyuna ve gerçeklere odaklanın."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası milli takım
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