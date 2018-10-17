SPOR

Ümit Özat: Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.10.2018 21:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'tan tartışma yaratacak açıklama... Ümit Özat, A Spor'da katıldığı programda 6 Kasım 2002 yılında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için "Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik" dedi.

Ümit Özat: Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik

A Spor'da katıldığı programda spor gündemiyle ilgili konuşan Ümit Özat tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Ümit Özat'ın gündeminde Younes Belhanda, Fenerbahçe'nin durumu, Arda Turan, Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatılması ve milli takım vardı.

İşte Ümit Özat'ın açıklamaları...

"Belhanda'ya hiç haksızlık yapıldığını düşünmüyorum. Bir Sneijder, bir Alex gibi değil o. Hocadan hocaya da fark edebilir bu. Bir hocayla zirve de yapabilir, dip de yapabilir. Bakıyorum bizim zamanımda 5 tane 10 numara oyuncu vardı. Bir takımda 5 tane 10 numara olmaz. Biz o zaman ligi 6. bitirdik. Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik. Galatasaray hangi kadroyla çıkarsa çıksın Kadıköy'de şansı olduğunu düşünmüyorum galibiyet adına. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe isterse sonuncu olsun o maçların havası farklıdır. Bu seri elbet bir gün bozulacak mı? Bozulacaktır illaki. Fenerbahçe hangi durumda olursa olsun o ölçü değil. O maçın ciddiyeti daha fazla olur. 8 maçı Galatasaray - Fener birbiriyle oynasaydı belki Fenerbahçe liderdi.

FENERBAHÇE DAHA İYİYE GİDECEK
Kayserispor'un 8 puanı var üçünü Fenerbahçe'den aldı. Rizespor'un 7 puanı var üçünü Fenerbahçe'den aldı. Bu anlamda baktığın zaman alttaki takımları yenerse Fenerbahçe diğer oynayacağı rakiplerin bunların aldığı 3 puanın ekstra bir fayda olacağını düşünüyorsunuz. Fenerbahçe her maçın ciddi potansiyel kazanma alışkanlığı olan bir takımdır. Beşiktaş gibi Galatasaray gibi. Bir hafta 3 atacak bir hafta 3 yiyecek diye bir şey yok. Ben Fenerbahçe'nin bundan sonra daha iyi gideceğini düşünüyorum. Bundan daha kötüsü olmaz. Cocu arayış içinde olan adam. Dizilişlere bağlı kalmayan bir adam. Zaman zaman üçlü oynayan, oyuncuya bağlı olmayan bir adam. Her şeyden önce Cocu bizim yapamadığım bir şeyi yapıyor. Daha şikayetçi değil. Kulübüyle barışık. Başkanın ve yönetimin ona zamanı vereceğini düşünüyorum. Bu kulüp yapısı için önemli.

ARDA'NIN EN BÜYÜK HATASI BU ÜLKEYE GERİ DÖNMEKTİ
Arda'ya milli takım olarak, ülke olarak 'ihtiyacımız var' dedim. Kimler ne hatalar yaptılar. Arda'nın en büyük hatası bu ülkeye geri dönmekti. Git Fransa'da oyna, Belçika'da oyna. Ama gelebilecekte en iyi kulübe gelmişti. Türk futbolunun Arda'ya ihtyacının olduğunu söyledim, 'yaptıkları doğrudur' demedim.

TERİM'İN SÖZLEŞMESİNİN UZATILMASI DOĞRU KARAR
Galatasaray doğru bir karar aldı. İnşallah bu mukaveleler şampiyonluğa bağlı şekilde yapılmaz. Fatih Terim'in mukavelesinin şampiyonluk mukavelesi olmaması lazım, başarı mukavelesi olmaması lazım.

MİLLİ TAKIMIN ZAMANA İHTİYACI VAR
Gerçekçi olmak lazım. Milli takım görevini hak eden abilerimiz var. Görev sırası onlarındır. Bu ülkedeki her teknik adam değerlidir. Orada da bir büyüğümüz var onun yaptığı işe de saygı duymak lazım. Yılar sonra ilk defa milli takım deneyimi yaşıyor Lucescu. En son sanırım milli takım olarak 1988 yılında Romanya milli takımını çalıştırmıştı. Biraz sabır lazım ve milli takımın zamana ihtiyacı var."

PARTNERYıllar sonra gelen itirafYıllar sonra gelen itiraf
Galatasaray'da sakatlık depremi!Galatasaray'da sakatlık depremi!
Süper Lig'de forma giyen K.B'nin doping kontrolü sonrası numunesinde kokaine rastlandıSüper Lig'de forma giyen K.B'nin doping kontrolü sonrası numunesinde kokaine rastlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ümit özat Fenerbahçe-Galatasaray A Spor younes belhanda arda turan fatih terim a milli takım wesley sneijder alex

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi!

Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi!

Süper Lig'de forma giyen K.B'nin doping kontrolü sonrası numunesinde kokaine rastlandı

Süper Lig'de forma giyen K.B'nin doping kontrolü sonrası numunesinde kokaine rastlandı

Amanda Lee'ye sosyal medyada olay yaratan yorumlar

Amanda Lee'ye sosyal medyada olay yaratan yorumlar

Comolli randevuyu aldı! Dünyaca ünlü hoca...

Comolli randevuyu aldı! Dünyaca ünlü hoca...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümit Özat: Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik

Ümit Özat: Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik

Süper Lig'de forma giyen K.B'nin doping kontrolü sonrası numunesinde kokaine rastlandı

Süper Lig'de forma giyen K.B'nin doping kontrolü sonrası numunesinde kokaine rastlandı

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Göztepe 1 - 1 Altınordu (Hazırlık maçı)

Göztepe 1 - 1 Altınordu (Hazırlık maçı)

Arda Turan'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Arda Turan'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Musa Çağıran, İstanbul'da operasyon geçirdi

Musa Çağıran, İstanbul'da operasyon geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.