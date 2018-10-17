Ümit Özat: Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik

"Belhanda'ya hiç haksızlık yapıldığını düşünmüyorum. Bir Sneijder, bir Alex gibi değil o. Hocadan hocaya da fark edebilir bu. Bir hocayla zirve de yapabilir, dip de yapabilir. Bakıyorum bizim zamanımda 5 tane 10 numara oyuncu vardı. Bir takımda 5 tane 10 numara olmaz. Biz o zaman ligi 6. bitirdik. Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik. Galatasaray hangi kadroyla çıkarsa çıksın Kadıköy'de şansı olduğunu düşünmüyorum galibiyet adına. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe isterse sonuncu olsun o maçların havası farklıdır. Bu seri elbet bir gün bozulacak mı? Bozulacaktır illaki. Fenerbahçe hangi durumda olursa olsun o ölçü değil. O maçın ciddiyeti daha fazla olur. 8 maçı Galatasaray - Fener birbiriyle oynasaydı belki Fenerbahçe liderdi.

FENERBAHÇE DAHA İYİYE GİDECEK

Kayserispor'un 8 puanı var üçünü Fenerbahçe'den aldı. Rizespor'un 7 puanı var üçünü Fenerbahçe'den aldı. Bu anlamda baktığın zaman alttaki takımları yenerse Fenerbahçe diğer oynayacağı rakiplerin bunların aldığı 3 puanın ekstra bir fayda olacağını düşünüyorsunuz. Fenerbahçe her maçın ciddi potansiyel kazanma alışkanlığı olan bir takımdır. Beşiktaş gibi Galatasaray gibi. Bir hafta 3 atacak bir hafta 3 yiyecek diye bir şey yok. Ben Fenerbahçe'nin bundan sonra daha iyi gideceğini düşünüyorum. Bundan daha kötüsü olmaz. Cocu arayış içinde olan adam. Dizilişlere bağlı kalmayan bir adam. Zaman zaman üçlü oynayan, oyuncuya bağlı olmayan bir adam. Her şeyden önce Cocu bizim yapamadığım bir şeyi yapıyor. Daha şikayetçi değil. Kulübüyle barışık. Başkanın ve yönetimin ona zamanı vereceğini düşünüyorum. Bu kulüp yapısı için önemli.

ARDA'NIN EN BÜYÜK HATASI BU ÜLKEYE GERİ DÖNMEKTİ

Arda'ya milli takım olarak, ülke olarak 'ihtiyacımız var' dedim. Kimler ne hatalar yaptılar. Arda'nın en büyük hatası bu ülkeye geri dönmekti. Git Fransa'da oyna, Belçika'da oyna. Ama gelebilecekte en iyi kulübe gelmişti. Türk futbolunun Arda'ya ihtyacının olduğunu söyledim, 'yaptıkları doğrudur' demedim.