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Ümit Özat'tan Anderlecht maçı sonrası Fenerbahçe sözleri

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.10.2018 09:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Ümit Özat, A Spor'da sarı lacivertli takımı yorumladı.

Ümit Özat'tan Anderlecht maçı sonrası Fenerbahçe sözleri

A Spor'da Fenerbahçe'nin Anderlecht ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendiren Ümit Özat, açıklamalarda bulundu.

ÜMİT ÖZAT'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Fenerbahçe çok farklı bir camia. Bazen uyum diye bir şey vardır. Doku uyuşmazlığı diye bir şey var. Bazen olmayabilir. Tek bir gerçek var ve bana göre o gerçek üzerinden gidilmeli. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi rakiplerinden iyi değil. Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'den iyi değil. Öbür taraftan baktığınız zaman Cocu'ya onun için müsama tanınmalı. Bu kadro mühendisliğinden ziyade futbolcuların yine ben çok iyi mücadele ettiğini düşünüyorum."

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi anderlecht ümit özat

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Bu beraberlik cocu biraz daha takım da kalmayı uzattı
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