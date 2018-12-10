SPOR

Ümit Özat'tan Ersun Yanal için olay sözler!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.12.2018 12:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, 3-0'lık Akhisarspor yenilgisi sonrası sosyal medya hesabından gündem yaratan paylaşımlarda bulundu. Ümit Özat, Ersun Yanal'ı kastederek "Her teknik adam Fenerbahçe'yi çalıştırmak ister. Buna söz konusu Fenerbahçe diyerek, pazarlık yapanlar da dahildir" mesajını paylaştı.

Ümit Özat'tan Ersun Yanal için olay sözler!

Fenerbahçe'nin eski kaptanı ve yardımcı antrenörü Ümit Özat kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımın durumuyla alakalı olarak, “Kimse kendi kendine gelin güvey olmasın. Fenerbahçe'ye Allah'tan başka kimsenin gücü yetmez. Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe küme düşebilir diyorlar. Ben hiç kırmızı kart görmedim. Onun için hayal görmeyin. Mevzu Aziz Yıldırım, Ali Koç mevzusu değildir. Bir yönetim daha ilk senesinde 3. hocayı arıyorsa sorunu biraz daha farklı yerlerde aramaları lazım” dedi.

“SÖZ KONUSU FENERBAHÇE DİYEREK PAZARLIK YAPANLAR…”
Ümit Özat, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yle görüştüğü açıklarken "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır" diyen Ersun Yanal'ı kastederek, "Gerçekleri de göz ardı etmemek lazım. Her teknik adam Fenerbahçe'yi çalıştırmak ister. Buna söz konusu Fenerbahçe diyerek, pazarlık yapanlar da dahildir. Ancak şunu unutmayın. Fenerbahçe'nin erken şampiyon olan kadrosu dağılmasaydı ondan sonra gelen hocalar da şampiyonluk yaşarlardı" ifadelerini kullandı.

55

Şaşırmaya hazır mısınız? İşte dünyanın en ilginç seks geleneği...Şaşırmaya hazır mısınız? İşte dünyanın en ilginç seks geleneği...
Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladıAli Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı
F.Bahçe'ye Samandıra'da tepkiF.Bahçe'ye Samandıra'da tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ümit özat ersun yanal Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası futbolcuların İstanbul'a otobüsle gitmesine karar verdi

Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası futbolcuların İstanbul'a otobüsle gitmesine karar verdi

Erman Toroğlu: Fenerbahçe küme düşerse yönetim belki orada başarılı olabilir, taraftara bu rezilliği yaşatmaz

Erman Toroğlu: Fenerbahçe küme düşerse yönetim belki orada başarılı olabilir, taraftara bu rezilliği yaşatmaz

Mehmet Demirkol: Comolli de yürüsün!

Mehmet Demirkol: Comolli de yürüsün!

Galatasaray'ın eski yıldızları Melo ve Podolski, Fenerbahçe'yle dalga geçti

Galatasaray'ın eski yıldızları Melo ve Podolski, Fenerbahçe'yle dalga geçti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Fenerbahçe’deki Cocu gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe’deki Cocu gerçeği ortaya çıktı!

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Sn. Özat daha önce yaptığın sportmenlik dışı bir çok konuşma ve hareketten sonra seni Fenerbahçe kulübünden içeri sokmazlar, bırak ona buna sataşmayı kulubun önünde gölge etme.
Bravvo ümit hoca
GENÇLERBİRLİGİNİ KİM KÜME DÜŞÜRDÜ
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümit Özat'tan Ersun Yanal için olay sözler!

Ümit Özat'tan Ersun Yanal için olay sözler!

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

F.Bahçe'ye Samandıra'da tepki

Fenerbahçe eski yöneticisi Selim Kosif: Eserinizle gurur duyun

F.Bahçe'nin eski yöneticisinden şok paylaşım!

Erman Toroğlu: Fenerbahçe küme düşerse yönetim belki orada başarılı olabilir, taraftara bu rezilliği yaşatmaz

''Fenerbahçe küme düşerse...''

Galatasaray'ın eski yıldızları Melo ve Podolski, Fenerbahçe'yle dalga geçti

Melo ve Podolski, F.Bahçe'yle dalga geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.