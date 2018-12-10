Ümit Özat'tan Ersun Yanal için olay sözler!

Fenerbahçe'nin eski kaptanı ve yardımcı antrenörü Ümit Özat kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımın durumuyla alakalı olarak, “Kimse kendi kendine gelin güvey olmasın. Fenerbahçe'ye Allah'tan başka kimsenin gücü yetmez. Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe küme düşebilir diyorlar. Ben hiç kırmızı kart görmedim. Onun için hayal görmeyin. Mevzu Aziz Yıldırım, Ali Koç mevzusu değildir. Bir yönetim daha ilk senesinde 3. hocayı arıyorsa sorunu biraz daha farklı yerlerde aramaları lazım” dedi.

“SÖZ KONUSU FENERBAHÇE DİYEREK PAZARLIK YAPANLAR…”

Ümit Özat, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yle görüştüğü açıklarken "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır" diyen Ersun Yanal'ı kastederek, "Gerçekleri de göz ardı etmemek lazım. Her teknik adam Fenerbahçe'yi çalıştırmak ister. Buna söz konusu Fenerbahçe diyerek, pazarlık yapanlar da dahildir. Ancak şunu unutmayın. Fenerbahçe'nin erken şampiyon olan kadrosu dağılmasaydı ondan sonra gelen hocalar da şampiyonluk yaşarlardı" ifadelerini kullandı.





