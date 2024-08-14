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Ümit Özat'tan Fenerbahçeli taraftarların yüreğine su serpecek açıklama! ''Bu takım ligde 15 gol bile yemez''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.08.2024 08:44
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler elendi. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Ümit Özat, Fenerbahçe'nin elenmesine rağmen iyi bir oyun ortaya koyduğunu ifade ederek flaş bir iddiada bulundu.

Ümit Özat'tan Fenerbahçeli taraftarların yüreğine su serpecek açıklama! ''Bu takım ligde 15 gol bile yemez''

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Fransız ekibi Lille’e elendi. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi grup aşamasından yoluna devam edecek. Bu skorun ardından Ümit Özat'tan Fenerbahçeli taraftarların yüreğine su serpecek açıklamalar geldi.

"FENERBAHÇE 15 GOL BİLE YEMEZ"

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Fenerbahçe'nin oyunundan memnun kaldığını ifade eden Ümit Özat, "Fenerbahçe'nin ligde 15 gol yiyeceğine bile inanmıyorum. Bu adam takıma bir karakter koymuş belli.” dedi.

"ÇOK UMUTLUYUM"

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Sözlerine devam eden Ümit Özat, "Bugün üzüntümüz ne? Kötü oynasak üzülmezdim. Ama takım her şeyi yaptı. Denedi de denedi, denedi de denedi... Bazen olmadı mı olmuyor. Çok umutluyum çünkü Jose Mourinho bu takıma çok şey verecek." açıklamasını yaptı.

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Ümit Özat fenerbahçe
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