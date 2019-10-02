Ümit Özat: Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi hocası Fatih Terim'dir

Adana Demirspor’dan ayrılık süreci çok ani gelişti. Bir sabah 'helalleşelim dediler, biz de ‘tamam’ dedik. Murat Sancak'ın bende emeği çoktur. O benim için ayrıdır. Murat Sancak benim her zaman abimdir. Çocuklarımın, hanımımın abisidir. Ömrümün sonuna kadar da böyle olcaktır. Antrenörlüğün doğasında kovulmak vardır. Kovulmayan antrenör antrenör değildir. Ben bunu Manisaspor’dayken de demiştim. Azerbaycan'ın Sabah FK takımı ile sıkı temaslarımız oldu. Bizim de kendimize göre beklentilerimiz var. Sabah FK’nın maçlarını da izledim. Yurt dışında günü birlik olmuyor bu işler bunlar Türkiye'de hemen oluyor ama yurt dışında bu işler böyle değil. Sabah FK ile geçen hafta sıkı temas halindeydik. Doğru bir tercih yapmak lazım. Azerbaycan'nın doğru bir ülke olduğunu düşünüyorum. Hatayspor’dan resmi ya da gayriresmi teklif almadım.

Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriqi hakkında da konuşan Özat, Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini de belirtti. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'le ilgili de konuştu.

Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynayan ve şu sıralar teknik direktör olarak kariyerine devam eden Ümit Özat, Adana Demirspor'dan ayrılış sürecini anlattı.

"TÜRK FUTBOLUNUN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ HOCASI FATİH TERİM'DİR"

“Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim. Herkes egosunu tatmin etmek için savaşıyor. Fenerbahçeliler alınıp darılmasın Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi hocası Fatih Terim’dir. Ben olmayan bir şey söylemiyorum. Sizin maç izlemediğiniz stadyumlarda Fatih Terim maç yönetmiştir. O ayrı bir dünya. Fatih Hoca ile 6 maç çalıştım, biraz daha çalışsam daha farklı ola2bilirdi. Fatih Terim’in üzerine algı operasyon yapılıyor. Fatih Hoca merhametli adamdır.”

VEDAT MURIQI SÖZLERİ

“Vedat çok çalışkan bir çocuk. Vedat o dönem antrenmanlarda bile gol atmakta zorlanıyordu. 3 yıl önce ben bu açıklamayı yaptım. Mourinho, Lukaku’yu Chelsea’den gönderdi, M. United’a aldı. Antrenör bindiği dalı kesmez. Vedat’ı ben gönderdiğim için artniyetli insanlar bunu paylaşıyor. Çamur at izi kalsın diyorlar. Vedat çalışmayı seven bir çocuk Allah da yardım ediyor.”

"HAYALİMDE FENERBAHÇE'YE TEKNİK DİREKTÖR OLMAK VAR"

“Herkesin hayali var. Benim de hayalimde Fenerbahçe teknik direktörü olmak var. Kişilerden beklentim yok. Çalışmak lazım. İçimi bir Allah bir de ben bilirim. Türklük; Fenerbahçelilik, Galatasaraylılık, Beşiktaşlılık, Trabzonsporluluk değildir, Türklük; kendi vatandaşına sahip olmaktır. Rakibinize saygı duymanız lazım. Biz her şeyi çok iyi biliyoruz.”



