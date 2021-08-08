MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun'dan Pucca'ya şoke eden mesajlar!

Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun'dan Pucca'ya şoke eden mesajlar!

08.08.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pucca takma adıyla tanınan Pınar Karagöz ile Esra Hankulu cinayetinde tutuklanan Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun sosyal medyada birbirine girdi. Erol Uygun'un tutuklanmadan önce Pucca'ya attığı mesajlar şoke etti.

Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun'dan Pucca'ya şoke eden mesajlar!

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun 3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunması sonrası tutuklandı. Uygun'un abisi Erol Uygun da kardeşi hakkında paylaşım yapan kişilere tehditler savurdu. Uygun son olarak fenomen yazar Pucca'ya attığı tehdit mesajlarıyla gündem oldu.

ÜMİTCAN'IN ABİSİ TEHDİT ETTİ

Önceki gün ikinci kez kadın cinayetinden dolayı gözaltına alınan kardeşine tepki gösterenleri tehdit eden Erol Uygun, "Medya fareleri ile ben bu olaydan sonra tek tek görüşeceğim. Ne kadar delikanlılar göreceğiz. Hepsine diz çöktüreceğim. Analarından emdikleri sütü haram edeceğim. Köpek gibi gezdireceğim onları tasmayla gezdireceğim sokakta" dedi.

1FD5E5DB-9AA9-4F3D-B9FA-4C2D5A2E73B8_2

Pucca lakaplı Pınar Karagöz ise Erol Uygun'un tehdit paylaşımına tepki gösterdi. Pucca'nın paylaşımını gördükten sonra kardeşi Ümitcan Uygun'un hesabından mesaj atan Erol Uygun, "Neredesin sen nerde? Ölmeyi çok istiyorsun, toz ol buradan" dedi.

Ümitcan Uygun'un neden tutuklandığı belli oldu: Kuvvetli suç şüphesiÜmitcan Uygun'un neden tutuklandığı belli oldu: Kuvvetli suç şüphesi

"ENGELLEYECEĞİM TABİİ"

Pucca da bunun ardından Ümitcan Uygun'un hesabından yapılan paylaşımlara küfür ederek cevap verdi. Pucca'dan kardeşinin hesabına gelen mesajları hikaye kısmından paylaşan Uygun, "Utanmaz" yorumunu yazdı. Erol Uygun'a cevap veren Pucca ise "Arkadaşlar merak etmeyin ben de küfür ettim. Salağa bak bir de 'beni engelledi korkuyorlar' demiş. Nikahıma mı alacağım sünepe engelleyeceğim tabi. Yeter be ondan kork bundan kork" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişmeOrman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişme
Sevgilisinin evinde kadının kocasına basıldı! Dikkat çeken kararSevgilisinin evinde kadının kocasına basıldı! Dikkat çeken karar
MHP Genel Başkanı'na yanıt: Bana hakaret etmek yerine...MHP Genel Başkanı'na yanıt: Bana hakaret etmek yerine...
Anahtar Kelimeler:
pucca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan aşı olmayanlara mesaj: Lütfen dinleyin

Bakan Koca'dan aşı olmayanlara mesaj: Lütfen dinleyin

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Televizyona damga vurmaya geliyor! Bomba diziye transfer oldu

Televizyona damga vurmaya geliyor! Bomba diziye transfer oldu

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.