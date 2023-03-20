Ümraniye Belediyesi, Şanlıurfa'daki cadde ve sokakların temizlenmesine destek verecek

Ümraniye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle bölgeye ekip ve personel sevk etti.

Şanlıurfa'ya gönderilen 3 iş makinesi ve 4 personel, AFAD ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde şehrin mahalle ve köylerini çamurdan arındırma çalışmalarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, belediye olarak bu tür afetlere karşı hazırlıklı bir ekibinin olduğunu aktardı.

Haber gelir gelmez ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirdiklerini anlatan Yıldırım, "Günlerdir yoğun bir şekilde şehirdeki çamuru temizlemeye çalışıyorlar. Bu acı afette yaşamınını yitiren tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

