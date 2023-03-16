Ümraniye'de Afet Farkındalık Eğitimi'ne talep yüzde 600 arttı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hem 37 mahallede yer alan Afet İstasyonları hem de Afet Farkındalık Eğitimleri ve Tahliye Tatbikatı ile olası depreme karşı hazırlıklar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021'de ilan edilen "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kayıtlarında 39 ilçe arasında en fazla "Afet Farkındalık Eğitimi" ve tatbikatı yaptıran kurum olan Ümraniye Belediyesi, 23 yılda 10 kişilik eğitmen kadrosuyla 92 bin kişiye eğitim verdi.

Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye hızla ulaşarak çalışmalarda aktif yer aldı. Ekipler, enkaz altından 24 kişiyi canlı olarak çıkardı.

Deprem bölgesinden Ümraniye'ye dönen arama kurtarma ekibi, Ümraniye Kaymakamlığı koordinesinde Afet Farkındalık Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı'na devam ediyor.

Yaşanan depremlerin ardından kurum ve kişilerden, bu alanda eğitim almak için yoğun başvuru yapılıyor. Kamu kurumları ve kurumsal firmalardan ayda 1500 kişiye eğitim verilirken, yaşanan depremlerin ardından bu sayı 8 bine yükseldi. Bireysel olarak başvuru yapanların sayısı ise yüzde 600 artarak, ayda 500 kişiden 3 bine ulaştı.

EĞİTİMLERDE DEPREM SONRASI İLK 6 SAATTE YAPILACAKLAR ANLATILIYOR

Haftanın iki günü uzmanlar tarafından, Mahalle Afet Timleri ile kamu personeli, öğrenciler, STK'ler, site çalışanları ve AFAD gönüllülerine iki saatlik eğitim verilerek tatbikat yaptırılıyor. Eğitimlerde, deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklar, afet ve acil durum çantası, planlama, deprem anında unutulmaması gerekenler ve iletişimin kesilmemesi gibi konular ele alınıyor.

Eğitim ve tatbikatlar, belirli aralıklarla verilmeye devam ediyor. Afet Farkındalık Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı'na katılmak isteyenler, Ümraniye Belediyesi Çözüm Merkezi'nin 444 9 822 numaralı telefonundan detaylı bilgi alabiliyor.

