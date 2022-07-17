YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ümraniye'de arıza yapan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi

Ümraniye'de arıza yapan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi

17.07.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de arıza yapan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi

Ümraniye'de arıza yapan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de seyir halindeyken arızalanarak motorundan dumanlar yükselen İETT otobüsü, ekiplerce tamir edildi.

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden Ümraniye Çakmak Köprüsü civarında seyreden, yolcusu bulunmayan 34 TN 2540 plakalı İETT otobüsünün motorundan dumanlar çıkmaya başladı.

Yol kenarında durdurulan otobüsten duman çıkmaya devam etmesi üzerine vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Ekiplerin inceleme yaptığı otobüs, yol yardım ekiplerince tamir edildi.

Ümraniye'de arıza yapan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koroplast, halka arzla markalaşmasını ve üretimini güçlendirmeyi hedefliyorKoroplast, halka arzla markalaşmasını ve üretimini güçlendirmeyi hedefliyor
Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandıVan'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı
Antalya'da plaj görevlileri ile tatilciler arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdıAntalya'da plaj görevlileri ile tatilciler arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı
Anahtar Kelimeler:
arıza otobüs

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:40
Yatsı
22:24
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.