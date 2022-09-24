Ümraniye'de motosiklet sürücüsünü bıçaklayan şahıs tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ümraniye'de yürütülen çalışmalar sırasında trafikte tartıştığı Berk D.'yi bıçakla yaralayan S.S. gözaltına alınarak tutuklandı.

Emniyet ekipleri Çakmak Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi'nde 21 Eylül günü sabah saat 07.55 sıralarında Berk D. ile S.S. isimli şahısların yol verme yüzünden trafikte tartıştıklarını ve Berk D.'nin bıçakla yaralandığını belirledi.

Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu suç unsuru bıçakla yakalanan S.S, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



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