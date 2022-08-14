Ümraniyespor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor Antalyaspor karşılaşmasını izleyecek bir çok futbolsever maç hakkındaki detayları internet üzerinden araştırıyor. Her iki takım için de önem teşkil eden bu karşılaşma için son saatlere girildi. Peki, heyecanla beklenen Ümraniyespor Antalyaspor maçı ne zaman? Ümraniyespor Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

ÜMRANİYESPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Antalyaspor karşılaşması gerçekleşecek. 14 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te başlayacak olan maç, Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.



