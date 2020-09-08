Ümraniyespor'da 7'si futbolcu 14 kişide koronavirüs tespit edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Kırmızı beyazlı takımda 7 futbolcu toplam 14 kişinin testi pozitif çıktı.

İşte Ümraniyespor'dan açıklama;

Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

