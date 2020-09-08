Ümraniyespor'da 7'si futbolcu 14 kişide koronavirüs tespit edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Kırmızı beyazlı takımda 7 futbolcu toplam 14 kişinin testi pozitif çıktı.
İşte Ümraniyespor'dan açıklama;
Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.
İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
F.Bahçe'den dev transfer hamlesi!
Beşiktaş’ın gözü Fenerbahçe’de
F.Bahçe, Rizespor'a ne kadar ödeyecek?
Beşiktaş'ta iki yıldız kadro dışı bırakıldı!
Fatih Terim istedi, G.Saray eski yıldızına teklif yapacak!
G.Saray'ın kasasına 250 milyon TL girecek!
''Bu kadın çok bilinçsiz''
Sörloth için Trabzonspor'a dev teklif!
Barcelona'dan Lautaro Martinez için flaş teklif
'Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum