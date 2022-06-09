Ümraniyespor, Ermir Lenjani'yi kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Arnavut oyuncu Ermir Lenjani ile mukavele imzaladı.

İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, İsviçre'nin Grasshoppers takımında forma giyen, 32 yaşındaki Arnavut milli sol bek oyuncusu Ermir Lenjani'yi 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Lenjani'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."



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