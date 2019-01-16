Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek

T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 17 Ocak Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc ma\u00e7lar\u0131 y\u00f6netecek hakemler \u015funlar:\n18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kas\u0131mpa\u015fa: Suat Arslanbo\u011fa\n20.30 \u00dcmraniyespor-Fenerbah\u00e7e: Arda Karde\u015fler\nPARTNER'\u00c7irkin k\u0131z'\u0131n son haliF.Bah\u00e7e ma\u00e7\u0131n\u0131n hakemi a\u00e7\u0131kland\u0131D\u00fcellodan kazanan \u00e7\u0131kmad\u0131
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