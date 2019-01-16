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Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 16.01.2019 11:01 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak iki karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak Perşembe günü maçları yönetecek hakemler şunlar:

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler


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