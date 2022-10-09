Ümraniyespor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı! Düellonun galibi çıkmadı

Süper Lig'de heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 9. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor sahasında Kayserispor'u konuk etti. 4 golün kaydedildiği mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, puanlar da paylaşılmış oldu.

Maçın golleri Ümraniyespor adına 48' Umut Nayir, 59' Glumac'tan gelirken, Kayserispor'un gollerini 25' Cardoso, 64' Mensah (P) kaydetti.

Bu skorun ardından Kayserispor, 13 puanla 8. sıradaki yerini korurken Ümraniyespor, 3 puanla 19. sırada yer aldı.

Ümraniyespor ligin 10. haftasını Ümraniyespor BAY geçerken, Kayserispor evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

ÜMRANİYESPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI!

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Ümraniyespor'da Glumac gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Ümraniyespor karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

