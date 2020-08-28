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Ümraniyespor, Moussa Sow'u kadrosuna kattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.08.2020 13:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve Süper Lig'in unutulmaz forvetlerinden Moussa Sow, bu sezon Ümraniyespor'da forma giyecek. TFF 1. Lig ekibi, yaptığı paylaşımla Senegalli yıldızın transferini açıkladı.

Ümraniyespor, Moussa Sow'u kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekipleriden Ümraniyespor, Senegalli golcü Moussa Sow'u kadrosuna kattı.

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Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Moussa Sow ile anlaştık. 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun. İlerleyen günlerde imza töreni düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Sow, daha önce Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giymişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Niye büyük takımlarda top oynayan futbolcular daha sonra küçük takımlara tarnsfer olur. Serdar Aziz gibi, Tolga Ciğerci gibi
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