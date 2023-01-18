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ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

18.01.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniyespor Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında karşı karşıya gelecek. Hekimbaşı Stadı'nda oynanacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olarak açıklandı. Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Ümraniyespor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürerken birçok kişi internette Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Trabzonspor maçı bugün (18 Ocak 2023 Çarşamba) saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Hekimbaşı Stadı'nda oynanacak.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Trabzonspor maçı A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Kartal, Serkan Göksu, Mrsic, Geraldo, Umut Nayir, Onur Ayık

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Trezeguet, Naci, Umut

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP


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