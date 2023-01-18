ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Ümraniyespor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürerken birçok kişi internette Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Ümraniyespor Trabzonspor maçı bugün (18 Ocak 2023 Çarşamba) saat 20.30'da başlayacak.
Maç, Hekimbaşı Stadı'nda oynanacak.
Ümraniyespor Trabzonspor maçı A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.
ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Kartal, Serkan Göksu, Mrsic, Geraldo, Umut Nayir, Onur Ayık
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Trezeguet, Naci, Umut