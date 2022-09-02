Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, maç nerede oynanacak?

Ümraniyespor - Trabzonspor heyecanlı mücadeleye son saatler kaldı. Ümraniyespor, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında kendi stadındaki tadilat sebebiyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trabzonspor ile kıyasıya mücadele edecek. Maç öncesi bir çok kişi maçın detaylarını arama motorlarında sorguluyor. Peki Ümraniyespor Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor - Trabzonspor canlı yayın bilgileri...

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK, HAKEMLER KİM?

Maç Ümraniyespor'un stadındaki tadilat sebebiyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Hakemler;

Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Kamil Çetin

