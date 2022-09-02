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Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, maç nerede oynanacak?

02.09.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniyespor - Trabzonspor karşılaşması Süper Toto Süper Lig 5. haftasında gerçekleşecek. Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan 1 puan çıkaran Bordo Mavili takım bu karşılaşmadan galibiyet almak istiyor. Maçı izleyecek olan futbolseverler maç hakkındaki detayları araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, maç nerede oynanacak? İşte yanıtları...

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, maç nerede oynanacak?

Ümraniyespor - Trabzonspor heyecanlı mücadeleye son saatler kaldı. Ümraniyespor, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında kendi stadındaki tadilat sebebiyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trabzonspor ile kıyasıya mücadele edecek. Maç öncesi bir çok kişi maçın detaylarını arama motorlarında sorguluyor. Peki Ümraniyespor Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor - Trabzonspor canlı yayın bilgileri...

Trabzonspor - Ümraniyespor

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Ümraniyespor 1 - 0 Adana Demirspor

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

tv maç

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK, HAKEMLER KİM?

Maç Ümraniyespor'un stadındaki tadilat sebebiyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Hakemler;
Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Kamil Çetin

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