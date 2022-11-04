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Ümraniyspor'da 'büyü bozuldu!' Alanyaspor'u devirip, ilk galibiyetlerini aldılar...

04.11.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve bu sezon ilk kez kazandı. Öte yandan Ümraniyespor'da Umut Nayir, oynadığı son 4 maçta 4. golünü kaydetti.

Ümraniyspor'da 'büyü bozuldu!' Alanyaspor'u devirip, ilk galibiyetlerini aldılar...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ümraniyespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Geraldo ve 21 ile 70. dakikalarda Umut Nayir kaydetti. Alanyaspor'un tek sayısı 55. dakikada Wilson Eduardo'dan geldi.

Bu sonucun ardından bu sezon ilk galibiyetini alan Ümraniyespor, puanını 6'ya yükseltti ve son sırada yer buldu. Alanyaspor ise 16 puanla 9. sırada yer aldı.

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Ümraniyespor, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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