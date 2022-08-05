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Umre turları 15 Ağustos'ta başlıyor

05.08.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan: - "Umrede, 65 yaş altı olma ve Kovid-19 aşısı şartı aranmayacak"

FIRAT TAŞDEMİR - Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2022-2023 umre turlarının 15 Ağustos'tan itibaren başlayacağını söyledi.

Bircan, AA muhabirine, umre turlarıyla ilgili hazırlıkları büyük oranda tamamladıklarını, turlar için kayıt almaya devam ettiklerini anlattı.

Vatandaşların umreye büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Bircan, her bütçeye uygun 9 farklı kategoride tur seçeneği oluşturduklarını bildirdi.

Turların Mayıs 2023'e kadar süreceğini aktaran Bircan, "15 Ağustos itibarıyla ilk kafilemizi kutsal topraklara göndermeyi planlıyoruz. 7, 11, 15 ve 24 günlük şeklinde her bütçeye uygun turlar planladık. Vatandaşlarımız, uzman hocalarımız rehberliğinde kutsal toprakların manevi havasını soluyacaklar inşallah." diye konuştu.

- "Yaş sınırı olmayacak"

Geçen seneye oranla umre turlarına talebin yüzde 100'e yakın olduğunu belirten Bircan, "Dünden itibaren Kabe'nin etrafında bulunan bariyerler kaldırıldı. Umrede, 65 yaş altı ve Kovid-19 aşısı olma şartı aranmayacak. Yani yaş sınırı olmayacak. Bütün bunlar ibadet yapmayı biraz daha kolay hale getiriyor. Yine de vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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