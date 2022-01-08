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Umut Bozok atıyor, Kasımpaşa kazanıyor! İkinci yarıya 3 puanla başladılar

08.01.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 20 .haftası gollü maçlara sahne olmaya devam ediyor. Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u rahat geçti. Kasımpaşa 3-1 kazandığı maçla ligin ikinci yarısına 3 puanla başladı.

Umut Bozok atıyor, Kasımpaşa kazanıyor! İkinci yarıya 3 puanla başladılar
Umut Bozok

Umut Bozok

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı adeta alev alarak başladı. Kasımpaşa sahasında Hatayspor'u ağırladı.

UMUT BOZOK ATMAYA DEVAM EDİYOR

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Valentin Eysseric, 6. dakikada Umut Bozok ve 50. dakikada Michal Travnik kaydetti. Hatayspor'un tek golü ise 75. dakikada Onur Ergün'den geldi. Umut Bozok attığı bu golle, gol sayısını 9'a çıkarttı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 18'e yükseltti. Hatayspor ise 32 puanda kaldı.

Ligin 21. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Kasımpaşa
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