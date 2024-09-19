Umut Bozok'tan Trabzonspor itirafı! ''Biz bir puanı da hak etmedik...''

Kayserispor karşısında Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Umut Bozok, mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Son golünü geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük maçında atan tecrübeli forvet, Kayserispor karşısında golle geri dönerek bu sezonun ilk golünü kaydetti.

''BİZ 1 PUANI DA HAK ETMEDİK''

Umut Bozok yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hocanın da dediği gibi güzel bir karakter gösterdik. Ama sonuç olarak bu istediğimiz bir oyun değil. Bence biz 1 puanı da hak etmedik. Taraftarımız sayesinde güzel bir sonuç aldık. Zor bir dönem geçiriyoruz. İnşallah biz sonraki maçta 3 puanı alırız."