SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Umut Bozok'tan Trabzonspor itirafı! ''Biz bir puanı da hak etmedik...''

Umut Bozok'tan Trabzonspor itirafı! ''Biz bir puanı da hak etmedik...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.09.2024 23:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un Kayserispor karşısındaki ilk golünü kaydeden Umut Bozok, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Umut Bozok'tan Trabzonspor itirafı! ''Biz bir puanı da hak etmedik...''
Umut Bozok

Umut Bozok

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kayserispor karşısında Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Umut Bozok, mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

19920242231567331892024161542130savic

Son golünü geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük maçında atan tecrübeli forvet, Kayserispor karşısında golle geri dönerek bu sezonun ilk golünü kaydetti.

''BİZ 1 PUANI DA HAK ETMEDİK''

397924_TRABZONSPOR-SUPER-LIG’IN-3’UNCU-HAFTASI

Umut Bozok yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hocanın da dediği gibi güzel bir karakter gösterdik. Ama sonuç olarak bu istediğimiz bir oyun değil. Bence biz 1 puanı da hak etmedik. Taraftarımız sayesinde güzel bir sonuç aldık. Zor bir dönem geçiriyoruz. İnşallah biz sonraki maçta 3 puanı alırız."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Umut Bozok
En Çok Okunan Haberler
Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! İşte Narin'in ölüm tarihi ve nedeni...

Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! İşte Narin'in ölüm tarihi ve nedeni...

Hizbullah 'savaş ilanı' demişti! İsrail durmuyor: Uçaklar havalandı, açıklama geldi

Hizbullah 'savaş ilanı' demişti! İsrail durmuyor: Uçaklar havalandı, açıklama geldi

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor!

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor!

Burak Yılmaz maç sonu Trabzonspor taraftarıyla tartıştı!

Burak Yılmaz maç sonu Trabzonspor taraftarıyla tartıştı!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yıldız göndermesi!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yıldız göndermesi!

Şenol Güneş'ten oyuncularına serzeniş!

Şenol Güneş'ten oyuncularına serzeniş!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.