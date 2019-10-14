SPOR

Umut Bozok: Tek hayalim Galatasaray'da oynamak

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.10.2019 17:43 | Son Güncelleme

Ligue 2 ekiplerinden Lorient'te forma giyen Türk futbolcu Umut Bozok, tek hayalinin Galatasaray'da forma giymek olduğunu söyledi. Bozok, Fransa-Türkiye maçı için ise "Kalbim daha çok Türkiye'nin kazanmasını istiyor" ifadesini kullandı.

Umut Bozok: Tek hayalim Galatasaray'da oynamak

Geçtiğimiz yaz Nimes Olympique'den ayrılarak Ligue 2 ekiplerinden Lorient'ın yolunu tutan Türk futbolcu Umut Bozok, Fransa ile Türkiye arasında oynanacak maç öncesi Ouest-France gazetesinin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE'NİN KAZANMASINI İSTİYORUM"
Tüm kariyerini Fransa'da geçiren Umut Bozok, bu akşam oynanacak maçla ilgili olarak, "Her zaman, iki ülkeyi de destekledim. 2006 ve 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'yı destekledim. 2002'de Türkiye yarı finale yükseldiğinde ise çok küçüktüm. EURO 2008'i ise çok net hatırlıyorum. Türkiye, yarı final oynamıştı. Sürprizlerle dolu, harika bir turnuvaydı" dedi.

"Kimin kazanmasını istiyorum, bunu söylemek gerçekten zor" sözleriyle konuşmasını sürdüren Umut Bozok, "Bu tam bir ikilem. Ben Türk kökenliyim ve Fransa'da yaşıyorum. Ancak, sanırım kalbim daha çok Türkiye'nin kazanmasını istiyor. Çünkü, ben kırmızı beyaz renkler için oynuyorum. Fransa altyaş takımlarına bakan Sylvain Ripoll'dan bir çağrı geldi. Ancak, ben Türkiye'yi tercih ettim. Bu nedenle Fransa'ya olumsuz cevap verdim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE FORMASI GİYMEK ŞEREFTİR"
Türkiye Milli Takımı tercihiyile ilgili gelen soruya Umut Bozok, "Federasyon, Almanya'daki Türk gençlerini araştırıyordu. 2013'te büyük bir çalışma vardı. Ben de orada fark edildim. Tercihimden 10 gün sonra U17 takımıyla turnuvaya gittim. Ardından uzun bir süre milli takımdan haber alamadım. Bana kimse ulaşmadı ve bir açıklamada yapmadılar. Ancak, ben yine de Türkiye için oynamak istiyordum. Ardından, tekrar bana ulaştılar" dedi.

2017 ve 2018'de 7 maçın kadrosuna giren Umut Bozok, Türk Milli Takımı ile işlerin beklediği gibi gitmediğini belirterek, "Şu ana kadar iyi işler çıkaramadık. Ancak, ben Fransa'da yolda gururla yürüyorum. Türk Milli Takımı formasını giymek bir şereftir" ifadelerini kullandı. Türk A Milli Takımı'ndan davet gelmesi halinde ne cevap vereceği sorulan Umut Bozok, "Türkiye'ye hayır diyemem" şeklinde konuştu.

"TEK HAYALİM GALATASARAY'DA OYNAMAK"
Kariyeriyle ilgili de açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki santrfor, "Tek bir hayalim var. O da bir gün Galatasaray'da oynamak. Eğer bir gün Türkiye'ye gidersem yalnızca orada oynarım. Beni büyüten büyük babam fanatik bir Galatasaraylıydı" ifadelerini kullandı.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
G.Saray 3 eksikle çalıştıG.Saray 3 eksikle çalıştı
Falcao için Real Madrid bombası!Falcao için Real Madrid bombası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Umut Bozok Galatasaray Fransa Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Türkiye maçının iptali için Fransa'dan flaş talep!

Türkiye maçının iptali için Fransa'dan flaş talep!

İşte Şenol Güneş'in Fransa 11'i!

İşte Şenol Güneş'in Fransa 11'i!

Fransızlardan flaş milli marş açıklaması!

Fransızlardan flaş milli marş açıklaması!

Çağlar Söyüncü'ye müthiş teklif! Dünya devi...

Çağlar Söyüncü'ye müthiş teklif! Dünya devi...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Onyekuru G.Saray'ın kararını açıkladı!

Onyekuru G.Saray'ın kararını açıkladı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray'a Alan şoku! Beklenmiyordu...

Galatasaray'a Alan şoku! Beklenmiyordu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut Bozok: Tek hayalim Galatasaray'da oynamak

''Tek hayalim G.Saray'da oynamak''

Galatasaray Falcao, Lemina ve Luyindama'sız çalıştı

G.Saray 3 eksikle çalıştı

Falcao'nun sezon başında Real Madrid'e önerildiği öne sürüldü

Falcao için Real Madrid bombası!

Batuhan Karadeniz: Galatasaray istese beni transfer ederdi

Batuhan Karadeniz'den G.Saray iddiası

Haldun Domaç: Fatih Terim'in bazı yöneticilerle problemi var

Galatasaray'da kriz! Canlı yayında açıkladı

Mustafa Cengiz'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret

Mustafa Cengiz'den Erdoğan'a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.