Umut Bozok: Tek hayalim Galatasaray'da oynamak

Geçtiğimiz yaz Nimes Olympique'den ayrılarak Ligue 2 ekiplerinden Lorient'ın yolunu tutan Türk futbolcu Umut Bozok, Fransa ile Türkiye arasında oynanacak maç öncesi Ouest-France gazetesinin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE'NİN KAZANMASINI İSTİYORUM"

Tüm kariyerini Fransa'da geçiren Umut Bozok, bu akşam oynanacak maçla ilgili olarak, "Her zaman, iki ülkeyi de destekledim. 2006 ve 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'yı destekledim. 2002'de Türkiye yarı finale yükseldiğinde ise çok küçüktüm. EURO 2008'i ise çok net hatırlıyorum. Türkiye, yarı final oynamıştı. Sürprizlerle dolu, harika bir turnuvaydı" dedi.

"Kimin kazanmasını istiyorum, bunu söylemek gerçekten zor" sözleriyle konuşmasını sürdüren Umut Bozok, "Bu tam bir ikilem. Ben Türk kökenliyim ve Fransa'da yaşıyorum. Ancak, sanırım kalbim daha çok Türkiye'nin kazanmasını istiyor. Çünkü, ben kırmızı beyaz renkler için oynuyorum. Fransa altyaş takımlarına bakan Sylvain Ripoll'dan bir çağrı geldi. Ancak, ben Türkiye'yi tercih ettim. Bu nedenle Fransa'ya olumsuz cevap verdim" ifadelerini kullandı.