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Umut Bulut rekora koşuyor

18.02.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Umut Bulut rekora koşuyor

Yeni Malatyaspor’un başarılı forveti Umut Bulut, Türk spor tarihinde 503 lig maçına çıkarak rekoru elinde bulunduran Oğuz Çetin’i yakaladı. Hafta sonu Konyaspor karşısında da forma giymesi durumunda Umut Bulut, Çetin’in bu rekorunu da egale ederek en çok forma giyen oyuncu rekorunu da almış olacak.

1999-2000 yıllarında Petrol Ofisi takımında amatörde futbola başlayan ve 2001 yılında MKE Ankaragücü ile profesyonelliğe geçen Umut Bulut, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor’da da forma giydikten sonra 2020 sezonundan itibaren Yeni Malatyaspor’da top koşturuyor.

Süper Lig'de 5. kez 'dalya' diyen başarılı isim Umut Bulut, Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında da forma giyerek 503 maçla lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu Oğuz Çetin'i yakaladı.

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Bu hafta Yeni Malatyaspor’un kendi sahasında Konyaspor ile karşılaşacağı maçta da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun görev vermesi durumunda forma giymesi ile ligde en çok forma giyen futbolcu rekoruna ulaşacak olan 37 yaşındaki golcü, 100 gol barajını geçen futbolcular arasında da yer alıyor.

Golleriyle hem milli takım, hem de formasını giydiği birçok kulüpte önemli başarılara imza atan Umut Bulut, bu rekora Yeni Malatyaspor forması ile gireceği içinde ayrı bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Bu durumun her futbolcuya nasip olmayacak bir gurur da olduğunu ifade eden Bulut, "Her zaman söylediğim gibi Oğuz Çetin hocamı da Rıza Çalımbay hocamı da tebrik ediyorum. Gerçekten de bu kadar maç oynamak herkese nasip olmaz. Futbola başladığımda sorsalardı, bu kadar maç oynayacağım aklıma gelmezdi. Ama bugünlere geldiğim için Allah’a çok şükür. Nasip oldu böyle bir gururu yaşamak. Mutluyum inşallah geride kalan maçlarda da hem takımım için hem de kendim için en iyisini yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

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Yeni Malatyaspor forması altında ligde geri kalan maçlarda kazanarak iyi bir konuma gelmek istediklerini de dile getiren golcü isim, "Kendi kariyerim olarak oynayabildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Futbolun ne getireceğini bilemiyoruz, bu nedenle hayırlısı olsun" dedi.

Futbolda kariyerine ileride teknik direktör olarak devam etmek istediğini de kaydeden Bulut, futbolu Yeni Malatyaspor’da bırakıp bırakmayacağı sorusuna da "Tabi nasip kısmet. Ben bilemem, ileride yönetim, camia uygun görürse neden olmasın. Tabi her şey kısmet" diyerek cevapladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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