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Umut Bulut, Süper Lig ekibine açtığı davayı kazandı! 1.1 milyon euro...

11.08.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Umut Bulut'un açtığı alacak davasını kaybetti. Kayseri 6'nci İş Mahkemesi, Kayserispor Kulübü'nün Umut Bulut'a 1 milyon 161 bin Euro ve 545 bin 655 TL ödemesine hükmetti.

Eski milli futbolcu Umut Bulut, 2016 yılında Kayserispor'a transfer oldu. 2019 yılının aralık ayında ise sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Umut Bulut, ardından Kayserispor'dan alacağı olan 1 milyon 161 bin Euro ile 545 bin 655 TL'nin tarafına ödenmesi için avukatı aracılığı ile mahkeme yoluna başvurdu.

"ANLAŞMAM EURO ÜZERİNEYDİ"

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Kayseri 6'ncı İş Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında davacı Umut Bulut'un avukatı ile davalı Kayserispor'un avukatı hazır bulundu. Umut Bulut, davanın önceki duruşmasında, "Benim anlaşmam euro üzerineydi. Kanun değişikliği aleyhime değerlendirildi" dedi.

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Davanın önceki duruşmalarında o dönem Kayserispor'da kalecilik yapan Muammer Yıldırım da tanık olarak dinlendi. Mahkeme, Umut Bulut'u haklı bularak, Kayserispor'un eski takım kaptanına 1 milyon 161 bin Euro ve 545 bin 655 TL ödemesine hükmetti. Sarı-kırmızılı kulüp kararı İstinaf Mahkemesine taşıdı.

Öte yandan Kayserispor'un borçları nedeniyle transfer yasağı sürüyor. (DHA)

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