Umut Kurt’tan müjdeli haber! Ünlü oyuncu evlendi

'Beynelmilel' filmi ve 'Hatırla Sevgili' dizisiyle tanınan oyuncu Umut Kurt (40), geçtiğimiz yıl bir süredir aşk yaşadığı sanat yönetmeni Melisa İnci ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, dünyaevine girdi. Kurt ile İnci, nikah masasına oturarak ilişkilerini resmiyete döktü. İkiliyi mutlu günlerinde aileleri ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Umut Kurt ile Melisa İnci'nin nikah töreninden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.



Çifte takipçilerinden çok sayıda, "Mutluluklar" mesajları yağdı.





