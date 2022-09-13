MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Umut Kurt’tan müjdeli haber! Ünlü oyuncu evlendi

Umut Kurt’tan müjdeli haber! Ünlü oyuncu evlendi

13.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umut Kurt, Beynelmilel filmi ve Hatırla Sevgili dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Kariyeriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, bu kez özel hayatıyla çok konuşuldu. Kurt, dün akşam gerçekleşen bir törenler dünyaevine girdi.

Umut Kurt’tan müjdeli haber! Ünlü oyuncu evlendi

'Beynelmilel' filmi ve 'Hatırla Sevgili' dizisiyle tanınan oyuncu Umut Kurt (40), geçtiğimiz yıl bir süredir aşk yaşadığı sanat yönetmeni Melisa İnci ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

3519901_740798be063cd86cd1bb463aed87ad44_640x640

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, dünyaevine girdi. Kurt ile İnci, nikah masasına oturarak ilişkilerini resmiyete döktü. İkiliyi mutlu günlerinde aileleri ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Umut Kurt ile Melisa İnci'nin nikah töreninden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

3519901_c793125b8831bdb63fe9f3fc18bda78a_640x640
Çifte takipçilerinden çok sayıda, "Mutluluklar" mesajları yağdı.

3519901_0e6c205e724818b766bc44ab97745de8_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 yıl sonra bir araya geldiler! Heyecanlandıran gelişme12 yıl sonra bir araya geldiler! Heyecanlandıran gelişme
Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay olduKadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu
"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı
Anahtar Kelimeler:
Umut Kurt Oyuncu ünlü oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bunun adı cinayet karantinası! 'Kapıları zincirle bağladılar'

Bunun adı cinayet karantinası! 'Kapıları zincirle bağladılar'

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Sömürge altınlarıyla araba yaptılar! Bir ülke bunu konuşuyor

Sömürge altınlarıyla araba yaptılar! Bir ülke bunu konuşuyor

Maaşlar şekilleniyor! Ek zam gündemde

Maaşlar şekilleniyor! Ek zam gündemde

TOKİ sosyal konut projesinde büyük gün!

TOKİ sosyal konut projesinde büyük gün!

Kiracı ve ev sahibi milyonları ilgilendiriyor! Yeni yöntem ‘noterden ihtarname’: ‘İspatlanmadığı sürece geçersiz’

Kiracı ve ev sahibi milyonları ilgilendiriyor! Yeni yöntem ‘noterden ihtarname’: ‘İspatlanmadığı sürece geçersiz’

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.