SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Umut Meraş: Dünya Kupası'na katılacağız

Umut Meraş: Dünya Kupası'na katılacağız

02.04.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sol bek oyuncusu Umut Meraş, "Takım olarak çok iyi uyumumuz var. Konsantre olduğumuz sürece başaracağımıza inanıyorum. Dünya Kupası'na da katılacağımızı düşünüyorum" dedi.

Umut Meraş: Dünya Kupası'na katılacağız

Fransa Ligue 2'de Le Havre forması giyen Umut Meraş, A Milli Futbol Takım'nın performansı ve hedefleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"TAKIM OLARAK ÇOK İYİ BİR UYUMUMUZ VAR"

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ay-yıldızlıların grupta oynadığı ilk 3 maçtaki performansını değerlendiren Meraş, "İlk iki maçımız Hollanda ve Norveç'e karşı çok zorluydu. Zorlu geçeceğini biliyorduk ama takım olarak iyiydik ve 6 puan aldık. Biz buna inanıyorduk. Son Letonya maçı istediğimiz gibi geçmedi. Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Yorgunluk da vardı. Bu bir bahane değil. Şu anda 7 puanımız var, lideriz. Hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde iki tane kazanabileceğimiz maç var. Zaten Hollanda ve Norveç'i yendik; hepsini kazanabiliriz. Takım olarak da çok iyi uyumumuz var. Konsantre olduğumuz sürece başaracağımıza inanıyorum. Dünya Kupası'na da katılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA SES GETİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bu yaz oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili olarak ise 25 yaşındaki defans, "İtalya zor maç olacak. Elimizden gelen mücadeleyi de orada vereceğimizi düşünüyorum. Eğer takım olarak uyum içerisinde, saha içerisinde istediklerimizi yaparsak yenemeyeceğimiz takım yok. Ben arkadaşlarıma inanıyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir arkadaşlık var. Avrupa Şampiyonası'nda ses getireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA HEDEFİM AVRUPA'DA KALMAK"

Transferde adı sıkça başka takımlarla anılan Umut Meraş, "Şu anda hedefim Avrupa'da kalmak. Ama tabii ki hayatta her şey olabilir. Önümde 8 maçım var, ona odaklanmış durumdayım. Ondan sonra da transfer süreci geldiğinde durumumuza bakarız" dedi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
'Uğurcan Çakır'a ben tüyo verdim''Uğurcan Çakır'a ben tüyo verdim'
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alarm zilleri çalıyor: Böyle giderse tam kapanma gelir

Alarm zilleri çalıyor: Böyle giderse tam kapanma gelir

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Trabzonspor'da Edin Visca sesleri

Trabzonspor'da Edin Visca sesleri

F.Bahçeli yıldıza Ada'dan 25 milyon euro

F.Bahçeli yıldıza Ada'dan 25 milyon euro

Türk futbolunda gerilim dolu saatler! Peş Peşe açıklamalar

Türk futbolunda gerilim dolu saatler! Peş Peşe açıklamalar

Galatasaray'ın transfer hedefini duyurdular

Galatasaray'ın transfer hedefini duyurdular

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fatih Terim'e teknik direktörlük teklifi

Fatih Terim'e teknik direktörlük teklifi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Burak Yılmaz'dan kötü haber

Burak Yılmaz'dan kötü haber

F.Bahçe'de Kenan Karaman sürprizi

F.Bahçe'de Kenan Karaman sürprizi

Milli takımda deprem! 8 oyuncu kadro dışı...

Milli takımda deprem! 8 oyuncu kadro dışı...

Diğer Haberler

Umut Meraş: Dünya Kupası'na katılacağız

Umut Meraş: Dünya Kupası'na katılacağız

Yusuf Yazıcı: Uğurcan Çakır'a ben tüyo verdim

'Uğurcan Çakır'a ben tüyo verdim'

Hakan Çalhanoğlu: Beraberlikten dolayı üzgünüz

'Beraberlikten dolayı üzgünüz'

Dainis Kazakevics: Geri dönmek zor oldu ama başardık

'Geri dönmek zor oldu ama başardık'

Nihat Kahveci: Caner Erkin'in gollerde hatası vardı

Milli maç sonrası Caner'e olay sözler

Burak Yılmaz'dan 28. gol

Burak Yılmaz'dan 28. gol

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.