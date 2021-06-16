ÖZET | Türkiye 0-2 Galler

A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu'ndaki 2. maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galler 2-0 kazandı ve millilerimizin gruptan çıkması mucizelere kaldı. Galler'e galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Aaron Ramsey ve 90+5. dakikada Roberts'tan geldi. Öte yandan Gareth Bale, 61. dakikada kullandığı penaltıyı üstten dışarı gönderdi. İlk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Takımımız, böylece 2 maç sonunda -5 averajla son sırada kaldı. İlk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler ise 4 puana yükseldi ve önemli bir avantajı eline geçirdi. A Milli Takımımız, gruptaki son maçında 20 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Galler ise son maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak. EN İYİ 4 ÜÇÜNCÜ ARASINA GİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ İlk 2 maçında puan alamayan ve henüz gol atamayan A Milli Takımımız, diğer gruplardaki sonuçları bekleyerek İsviçre maçında gruplardaki en iyi 4 üçüncüden biri olmak için mücadele verecek. EURO 2020'de her gruptan ilk 2 ile birlikte 6 grubun en iyi 4 üçüncüsü 2. tura yükselecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, İtalya ile oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Şenol Güneş, İtalya karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'nın yerine, Galler maçında Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'i ilk 11'de sahaya sürdü. Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı. Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu yer aldı. Abdülkadir Ömür, Enes Ünal ve Rıdvan Yılmaz ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu. A MİLLİ TAKIM'A BÜYÜK DESTEK Türkiye ile Galler arasında oynanan karşılaşmada Bakü Olimpiyat Stadı'nın A Milli Takıma büyük bir destekle karşılandı. Ay-yıldızlı ekibin kadrosu okunurken ve maç için sahaya çıkarken tribünlerden tezahüratlar ve alkışlar yükseldi.

Pandemi tedbirleri nedeniyle 69 bin kişilik Olimpiyat Stadı'na 33 bin taraftar alındı. Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı. Tribünde "Tek millet iki devlet" yazılı pankart da açıldı. Bakü Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde az sayıda Galler taraftarı da yer aldı. Karşılaşma öncesinde Türk Milli marşı tribünleri dolduran taraftarlarla birlikte büyük bir coşkuyla okundu. MAÇ ÖNCESİNDE TÖREN YAPILDI Türkiye-Galler karşılaşması için Bakü Olimpiyat Stadı'nda kısa bir tören düzenlendi. Saha zeminine Avrupa Şampiyonası Kupası'nın görselinin olduğu bir pankart serilirken, stat ekranlarında da 1960'dan bugüne kadar kazanılan Avrupa Şampiyonlukları'nın görüntüleri yer aldı. GEORGE FLOYD ANILDI Karşılaşma öncesinde, ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd anıldı. İki takım oyuncuları, başlama vuruşundan önce diz çökerek ırkçılığa karşı mesaj verdi. MAÇTAN DAKİKALAR 6' dakikada Galler tehlikeli geldi. Bale'in ara pasıyla ceza sahamızda topla buluşan Ramsey, Çağlar'dan sıyrıldı, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden vuruşunda, Uğurcan ayaklarıyla topu kornere çeldi.

9' dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Sağ kanattan topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasındaki Burak Yılmaz'a yerden pasını gönderdi. Burak'ın gelişine vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti. 24' dakikada Galler tehlikeli bir pozisyon daha yakaladı. Bale'in ara pasıyla Ramsey ceza sahasında topla buluşta ve kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ramsey'in müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 29' dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kaan Ayhan kafayı vurdu, Morrell köşeye giden topu kale çizgisi önünde kafayla uzaklaştırdı. 30' dakikada A Milli Takım yine kornerle gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde bu kez Çağlar Söyüncü kafayı vurdu, savunma kaleye giden topu yine kafayla uzaklaştırdı. 42' dakikada Galler öne geçti. Bale'in savunmanın arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Ramsey, göğsüyle düzelttiği meşin yuvarlağı ayak içiyle yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.